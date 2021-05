La stagione di gare cross country 2020 è stata condensata in un mese molto intenso, ma ogni evento è stato più competitivo e drammatico che mai.

Rivivete insieme a noi i momenti salienti del doppio round di World Cup MTB XCO a Nové Město, in Repubblica Ceca, e poi continuate a leggere per vedere cosa ci hanno lasciato in eredità quelle gare e i Campionati del Mondo che sono seguiti a Leogang, in Austria, poco dopo.

1. Pauline Ferrand-Prévot è rimasta la regina indiscussa del cross country

Non c'è dubbio che Pauline Ferrand-Prévot sia la più forte nel cross country femminile. Un primo e un secondo posto alle due gare di Coppa del Mondo XCO di di Nové Město sono stati seguiti da un vero e proprio dominio ai Mondiali di Leogang portandola al terzo titolo iridato. Aggiungete questi risultati all'eccellente stagione 2019 dell'atleta francese, quando ha vinto i Mondiali a Mont-Sainte-Anne e ha conquistato le tappe di Coppa in Val di Sole e a Snowshoe, e capite perché affermiamo che è la regina indiscussa della categoria femminile.

Ferrand-Prévot alla conquista del suo terzo titolo iridato © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

La serie di vittorie, oltre a mantenere intatta la sua forma, è naturalmente resa ancora più notevole dai suoi problemi con l'endofibrosi dell'arteria iliaca sofferti su entrambe le gambe negli ultimi due anni. Ferrand-Prévot ha subito un intervento chirurgico nel gennaio 2019 e pensava che i suoi problemi fossero finiti, solo per avere una ricaduta e un altro intervento all'inizio del 2020. Le ha giovato il fatto che le gare siano state rimandate a settembre, ma ci è voluta comunque una certa forza d'animo per tornare a essere forte dopo due interventi chirurgici.

2. Henrique Avancini si è evoluto

Henrique Avancini è stato sul punto di esplodere definitivamente per un bel po' di stagioni. Infatti i successi nello Short Track (XCC) non si trasformavano in affermazioni nei giorni delle più importanti gare XCO. Si è tolto questo peso dalle spalle dopo aver vinto la seconda competizione XCO a Nové Město . Tatticamente è stato al top, facendo una mossa decisiva nell'ultima parte del giro conclusivo per assicurarsi la migliore posizione possibile nello sprint finale. Questa vittoria lo ha letteralmente trasformato, e ora Avancini può dirsi assolutamente fiducioso di raggiungere altri risultati importanti nella stagione cross country 2021.

Henrique Avancini ha vinto la sua prima gara di Cross-Country a Nové Město

3. Gli atleti più giovani fanno notizia

Kate Courtney ha fatto sembrare facile il passaggio dalle U23 alle Elite nel 2019 e questa tendenza è continuata nella stagione 2020. In Coppa e ai Mondiali abbiamo assistito a diverse prestazioni di spicco da parte di nuovi atleti nella categoria maggiore, anche da quelli al secondo anno.

Tra le ragazze, la britannica Evie Richards (24 anni) ha vinto due gare XCC a Nové Město, mentre la francese Loana Lecomte (21 anni) ha fatto di meglio dopo essersi comportata bene nello short track, chiudendo il lungo weekend in Repubblica Ceca con un primo e un terzo posto. L'austriaca Laura Stigger (20) è stata un'altra atleta che ha scelto di non gareggiare con le U23 ed è stata premiata con il quinto posto nelle due competizioni XCO di Nové Město. Sina Frei (24) e Isla Short (23) hanno chiuso quarta e quinta ai Mondiali di Leogang.

Anche le gare maschili hanno visto le giovani promesse puntare ai vertici della categoria. Simon Andreassen (23) ha sorpreso tutti, compreso se stesso, vincendo la prima gara XCO a Nové Město. L'Elite al secondo anno Milan Vader (24) può ritenersi soddisfatto di un secondo e un terzo posto nelle competizioni XCO in Repubblica Ceca. Anche il messicano José Gerardo Ulloa (24) ha fatto bene. La vittoria di Ulloa in XCC può solo aiutare la popolarità della mountain bike in America Latina.

Perché gli atleti più giovani si sono comportati così bene contro la vecchia guardia? La forte motivazione a emergere potrebbe essere stata una delle ragioni. Gli atleti più anziani potrebbero aver faticato a trovare la forma per quella che era solo una Coppa del Mondo di due round, mentre i giovani non avevano nulla da perdere andando a tutta. Siamo sicuri che altri nomi nuovi emergeranno sulla scena nella stagione 2021 che sta per iniziare.

4. Tom Pidcock è nel suo ambiente naturale

Non ci sono molte discipline ciclistiche che Tom Pidcock non abbia provato. Il giovane britannico è un talento emergente nel ciclocross e su strada, e ha aggiunto la MTB cross country alla lista nel 2020. Il ventenne ha corso la sua prima gara XCO solo nel 2019 ai Campionati Nazionali Britannici, conquistando subito il titolo tra gli Under 23. Aveva intenzione di correre la Coppa del Mondo U23 nel 2020, ma non ci si aspettava che avrebbe fatto bene contro atleti con più esperienza nella categoria.

Tom Pidcock finisce secondo ai Mondiali di Ciclocross © Charlie Crowhurst/Red Bull Content Pool

In gara uno a Nové Město, Pidcock è partito dal fondo, ma con suo grande stupore si è fatto strada attraverso il gruppo per conquistare la vittoria U23 con un certo margine. Ha ripetuto il risultato in gara due e ha concluso un paio di settimane incredibili diventando il campione del mondo U23 a Leogang. Pidcock correrà tra gli Elite in Coppa del Mondo quest'anno con l'obiettivo prendere parte alla gara XCO dei Giochi Olimpici di Tokyo.

Pidcock sul podio di Nové Město © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

5. I talenti del ciclocross sfondano anche nella MTB

Gareggiare in ciclocross in inverno e nella mountain bike cross country in estate è un percorso seguito da molti atleti che partecipano alla Coppa del Mondo MTB . L'olandese Mathieu van der Poel e la francese Pauline Ferrand-Prévot hanno raccolto risultati importanti in entrambe le discipline negli ultimi anni.

Una generazione più giovane sta facendo la stessa cosa, guidata dai britannici Evie Richards e Tom Pidcock e dall'olandese Ceylin del Carmen Alvarado. Quest'ultima ha corso in XCO solo cinque volte, conquistando una vittoria tra le Under 23 in gara 2 a Nové Město.

Deve ancora arrivare il meglio per Ceylin del Carmen Alvarado in XCO © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

6. La Francia è la nuova potenza del cross country

Gli svizzeri hanno dominato la scena del cross country per molti anni. Atleti come Nino Schurter e Jolanda Neff sono grandi nomi di questo sport. Nessun Paese è stato in grado di eguagliare la lunga tradizione nella disciplina degli elvetici, i francesi hanno però guidato la carica nel 2020 per rompere questo status quo.

Debutto incredibile per Loana Lecomte © Bartek Woliński

I risultati di Pauline Ferrand-Prévot negli ultimi anni sono già stati elencati, ma ci sono stati altri atleti francesi che hanno prodotto prestazioni eccezionali nel 2020. Loana Lecomte ha fatto piazza pulita per i colori transalpini nelle gare XCO di Nové Město insieme a Ferrand-Prévot. Per finire, i francesi hanno vissuto un fantastico campionato del mondo con Ferrand-Prévot e Jordan Sarrou che hanno conquistato il titolo Elite , e Lecomte quello U23. Questi ultimi due facevano anche parte della squadra francese vincitrice della staffetta XCO ai Mondiali di Leogang.

Un giorno indimenticabile per Sarrou © Bartek Woliński

7. Nino Schurter non è ancora finito

Per come ci aveva abituato negli anni precedenti, la stagione 2020 di Nino Schurter è stata una delusione. La leggenda svizzera del cross country ha lottato per trovare la migliore forma e concentrazione in vista degli eventi di Nové Město e Leogang. Sarebbe facile cancellarlo dalla lista dei favoriti dopo non aver vinto nessuna di queste gare: sta invecchiando, c'è un'abbondanza di giovani talenti in arrivo, e quel mantello di invincibilità sta scivolando via dalle sue spalle, ma è lontano dall'essere finito. Schurter ha salvato la sua stagione vincendo i Campionati Europei una settimana dopo i Mondiali e noi pensiamo che sia ancora molto affamato di successi.

Nino Schurter prepara al meglio la stagione di gare 2021 © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool