I titoli erano ancora in palio e la storia è stata scritta con l'assegnazione della prima Coppa del Mondo di Cross-Country Short Track (XCC) e dell'ennesima ma ambitissima Mercedes-Benz UCI Cross-country Mountain Bike World Cup XCO. Il fine settimana appena passato in Val di Sole sarà da ricordare per sempre e, come da 10 anni a questa parte, è stato trasmesso in diretta da Red Bull TV . Guarda la replica integrale delle finali di Coppa 2022 con il commento del Prorider Marco Aurelio Fontana e della giornalista sportiva Giulia De Maio :

I risultati delle gare di cross-country tenutesi in Val di Sole e classifiche finali della World Cup 2022 sono disponibili qui . Continua a leggere per sapere come si sono svolte le prove maschili e femminili che hanno deciso la stagione di Coppa del Mondo.

01 I primi titoli assoluti dell'XCC sono stati assegnati

Alessandra Keller e Alan Hatherly saranno per sempre ricordati come i vincitori della prima Mercedes-Benz XCC Mountain Bike World Cup. Entrambi hanno affrontato le loro gare da leader: sono partiti "a tutta" e hanno dato il massimo per staccare il più possibile i rivali più temibili per la classifica generale, riuscendo brillantemente nella loro missione. Grazie al terzo posto conquistato nell'ultimo short track dell'anno la svizzera ha avuto la meglio su Rebecca McConnell e Jolanda Neff mentre il sudafricano, al traguardo 2°, si mette dietro Filippo Colombo e Titouan Carod.

Alessandra Keller bacia il trofeo conquistato © Bartek Wolinski/@wolisphoto Hatherly, gefolgt von Filippo Colombo und Titouan Carod auf dem Podium © Bartek Wolinski/@wolisphoto

La campionessa italiana Martina Berta è stata protagonista della prova breve e spettacolare inserita nel calendario internazionale nel 2018: spesso in testa, ha dovuto cedere alle migliori solo nel finale, chiudendo sesta. Ottima la prova anche del compagno di squadra Luca Braidot che, a caccia di punti preziosi anche per la classifica XCO ancora aperta, è salito sul terzo gradino del podio di giornata.

02 Pauline Ferrand-Prevot mette in scena il weekend perfetto

Dopo la settimana d'oro di Les Gets, la campionessa del mondo Pauline Ferrand-Prévot invece di rilassarsi ha onorato la maglia iridata come meglio non avrebbe potuto. La francese ha infatti dominato sia la prova XCC che quella XCO, avendo la meglio sulla connazionale Loana Lecomte venerdì in volata, e domenica con un distacco decisamente più importante (1'27").

Ferrand-Prévot ha colto la sua quinta vittoria XCC in Coppa del Mondo, appaiando l'ex atleta danese Annika Langvad per numero di vittorie in questa disciplina. Quattro volte iridata XCO e unica rider di sempre ad aver vinto tre titoli mondiali nello stesso anno (ciclocross, strada e mtb nel 2015) , Pauline ora ha nel mirino anche i mondiali Marathon che si terranno in Danimarca a fine mese e gli inediti mondiali Gravel in programma in Veneto l'8-9 ottobre.

03 Alessandra Keller centra il bersaglio doppio

Non contenta di aver vinto la classifica generale XCC, Alessandra Keller si è presa anche quella XCO. Con una grinta pazzesca, la svizzera è stata incoronata al termine di una sfida finale in cui tutte le atlete sono arrivate con le forze ormai al lumicino. Non è riuscita a difendere la leadership l'olandese Anne Terpstra, che ha dovuto combattere un'infezione batterica che l'ha messa KO ben prima delle avversarie, così come l'australiana Rebecca McConnell, che aveva dominato la prima parte della stagione ma che si è confermata in calo di condizione nonostante sia riuscita comunque a portare a casa due secondi posti in GC alle spalle di Keller.

I sorrisi delle protagoniste della stagione 2022 © Bartek Wolinski/@wolisphoto

04 Titouan Carod e un fine settimana da ricordare

Come PFP, Titouan Carod difficilmente potrà scordare il week end vissuto in Val di Sole. Dopo essersi sbloccato a Mont-Sainte-Anne vincendo la sua prima tappa di Coppa del Mondo XCO, in Trentino è riuscito a imporsi sia nel XCC di venerdì che nella prova regina di domenica. Nella prima ha corso sulle ruote di Hatherly per poi staccarlo nell'ultima tornata, nella seconda invece ha dimostrato fin dai primi giri di avere una marcia in più rispetto a tutti gli altri. Con la doppia vittoria il francese fa un bel balzo nella classifica generale vinta per l'ottava volta, come nessuno mai prima d'ora, dall'eterno Nino Schurter.

Carod applaude il pubblico italiano © Bartek Wolinski/@wolisphoto

05 Nino Schurter registra l'ennesimo record

Era fermo a 7 Coppe come il rivale di sempre Julien Absalon (team manager del team BMC che in Val di Sole ha festeggiato i doppi successi di Pauline Ferrand Prevot e Titouan Carod), ma N1N0 non ama condividere i primati. Nato per spiccare su tutto e tutti, dopo il 10° titolo mondiale, è riuscito ad afferrare anche l'8^ Coppa del Mondo. Il fuoriclasse svizzero nell'intervista rilasciata nello studio di Red Bull TV a fine gara ha promesso che l'anno prossimo andrà a caccia della 34^ vittoria di tappa nel circuito internazionale di maggior prestigio, che lo incoronerebbe una volta di più il più grande di tutti i tempi. Da applausi la stagione di Luca Braidot, vincitore a Lenzerheide e Vallnord, in Val di Sole terzo venerdì e quinto domenica, alla fine terzo e sorridente sul podio che ha celebrato i campioni della Coppa del Mondo di MTB 2022.

Stagione da applausi per Luca Braidot © Red Bull Content Pool

06 C'è chi lascia e chi è in rampa di lancio

La Coppa del Mondo di MTB di Val di Sole ha rappresentato l'ultimo atto della carriera di Gerhard Kerschbaumer e Stephan Tempier. Il campione italiano appende la bici al chiodo a soli 31 anni per dedicarsi alla famiglia e come il francese ha ringraziato tutte le squadre in cui ha militato nella sua ricca carriera, a partire dal Team Bianchi presieduto da Felice Gimondi e diretto da Massimo Ghirotto. Bello il ricordo di entrambi espresso in diretta tv da Marco Aurelio Fontana, in un'ultima telecronaca ricca di emozione ( sul finale ha pianto anche Rob Warner! ).

In Val di Sole ha debuttato in maglia iridata il campione del Mondo Under 23 Simone Avondetto, 5° al traguardo. Questa volta il piemontese nulla ha potuto contro il talento cileno Martin Vidaurre , che ha colto l'ottava vittoria su 9 tappe in una stagione da dominatore prima del grande salto tra gli Elite. In campo femminile tappa finale e Coppa alla francese Line Burquier, con le azzurre protagoniste. Giada Specia 4^ di giornata, Sara Cortinovis 6^ e 3^ in classifica generale. Brave ragazze!

Vidaurre è il futuro del XCO © Bartek Wolinski/@wolisphoto Vidaurre finished precde di 450 punti Carter Woods nella generale © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Archiviata un'edizione della World Cup indimenticabile, gli eventi bike continuano ad essere protagonisti su Red Bull TV .