Il rivale di FIFA e eFootball arriva nel 2023

è il cosidetto campionato globale online, completo di varie divisioni che saranno supportate da un matchmaking basato sulla skill dei giocatori per seguire il claim "fair to play" del titolo. Gli avversari saranno decisi in base alle nostre capacità, cosa che dovrebbe quindi garantire ad ogni giocatore di potersi migliorare seguendo una curva di apprendimento equa, la quale ci metterà di volta in volta di fronte ad avversari del nostro livello.

Per quanto riguarda le nostre squadre, le vittorie serviranno per la crescita dei nostri giocatori permettendoci di migliorarne le statistiche o di allenarli, per esempio, a ricoprire ruoli diversi da quelli assegnati di default. Con l'aumentare del nostro ranking avremo la possibilità di accedere a campionati mondiali, sfide ed eventi speciali che metteranno in palio le ricompense migliori. Oltre a questo sarà possibile sfidarsi in match 2vs2 o 3vs3, online con gli amici o ancora in sfide, missioni e tornei personalizzati, senza ovviamente che manchi una modalità offline.