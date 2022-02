Il CEO dei G2 Esports è molto più di un semplice boss

I G2 Esports sono una delle squadre di maggior successo del pianeta, hanno 40 milioni di followers sparsi per il mondo e vantano oltre 100 vittorie in competizioni nazionali e internazionali. Ma anche il loro CEO è una personalità nota, stiamo parlando di Carlos "ocelote" Rodríguez Santiago .

Nell'ultimo episodio di Esports Unfold abbiamo scambiato quattro chiacchiere con ocelote, una delle personalità più dirette e sicure della scena, andando a esplorare quello che lui chiama "il metodo della squadra dei vincenti".

Partito come un giocatore di World of Warcraft, ocelote si è spostato sulla landa di League of Legends durante la beta del gioco. Dopo qualche stagione passata tra le fila degli SK Gaming, ha co-fondato Gamers2, quelli che ora la scena competitiva conosce come G2 Esports, un pilastro della storia recente del gaming competitivo.

Carlos "ocelote" Rodríguez Santiago © Max Menning Red Bull Content Pool

Motivato dal suo desiderio di vincere a tutti i costi, ocelote ha trasmesso i suoi valori a tutti i giocatori che sono passati dal suo team. Fuori dai G2 è conosciuto per essere molto attivo sui suoi social e avere una personalità molto energica e visionaria. I giocatori di G2 non si accontentano mai di una seconda posizione, anche perché ocelote pretende sempre il meglio da ognuno di loro.

"Il mio scopo nella vita è quello di divertirmi mentre vinco" ci ha detto durante l'intervista. "Sono dannatamente serio, finché sono in vita i miei avversari sono fottuti".

01 Una solida base di partenza

Mettendo un secondo da parte la sua innata competitività, ocelote ci ha svelato quali sono i 3 pilastri fondanti di G2 Esports: "Ambizione, Divertimento ed Empatia, tre aspetti a cui chiedo a tutti di aderire al 100%".

Non permette a nessuno di sedersi sugli allori, nemmeno a se stesso: "Ogni volta che sono soddisfatto od orgoglioso di quello che ho raggiunto mi sento un idiota". Le aspettative sempre più alte sono una sua caratteristica, e lui è il primo che deve dare l'esempio in questo senso, altrimenti non sarebbero più la "squadra dei vincenti".

È importante credere di essere il numero uno e al contempo sapere di poter fare sempre di meglio Carlos "ocelote" Rodríguez Santiago

Il suo mindset è molto lineare, ma ci vuole coraggio per mantenerlo a lungo. "È importante credere di essere il numero uno e al contempo sapere di poter fare sempre di meglio" ci ha svelato durante la chiacchierata. "Non posso permettere che qualcuno faccia un lavoro mediocre". La vittoria è il suo chiodo fisso e sebbene questo approccio possa sembrare fin troppo spietato, bisogna ammettere che ha portato i G2 Esports sulla vetta del mondo.

Un'altra caratteristica fondante dello stile manageriale di ocelote riguarda la quantità di tempo che investe nella progressione e nello sviluppo dei suoi team. Si prende la briga di valutare personalmente la maggior parte delle scelte strategiche, organizzando chat di gruppo e cercando la motivazione intrinseca di ogni giocatore. È anche molto coinvolto lato marketing, branding e PR di tutti i contenuti rilasciati dai G2. Una cosa è certa: potete essere sicuri che in qualsiasi momento ocelote sta lavorando per restare i massimi livelli.

Ocelote dei G2 Esports © Max Menning/Red Bull Content Pool

02 Vincitori e sognatori

I G2 devono tutto a ocelote, la sua devozione al team è davvero incredibile. "Non mi sento mai al 100% un CEO" ha ammesso in confidenza. "In parte sono il capo, ma mi sento anche il mentore di questi ragazzi e un amico... Diciamo che cerco di essere sempre il fan numero uno della squadra ma anche l'hater più critico".

La sua onestà può sembrare difficile da digerire da fuori, ma il team di ocelote dice di apprezzare la sua autenticità. Dal suo punto di vista più riesce ad essere diretto, più le persone possono imparare e migliorare. Infatti, ha anche ammesso che: "Se devo scegliere tra il successo dei G2 e i miei rapporti personali, scelgo i G2 ".

Ma quindi cosa succede quando i G2 non arrivano in cima alle classifiche? "Quando accade ci facciamo una risata sopra. Non siamo dei tipi che dicono robe come 'gli avversari hanno giocato meglio'. Se cercate un team noioso, ce ne sono una montagna la fuori". Permette addirittura ai suoi giocatori di esprimere la loro rabbia e fare del trash talking. "Se vogliono farlo, non sono di certo io a fermarli" ha ammesso.

03 L'importante è intrattenere

I G2 ci tengono ad essere una fonte di intrattenimento. Ocelote sostiene che devono far ridere i loro fan e la loro presenza sui social lo dimostra. Una delle clip presenti nell'intervista si intitola "Samurai Workout con Carlos" e mostra il CEO nel ruolo di un istruttore di fitness anni '80 iperattivo che insegna al team come si festeggia.

La popolarità del brand G2 è un risultato diretto di questo approccio, e l'obiettivo è proprio quello di amalgamarsi con altri contenuti d'intrattenimento come quello musicale, cinematografico o della moda. Il team attualmente si sta cimentando nella creazione di un brano musicale e ocelote sta contattando diversi esperti per realizzarlo. Dopo aver dominato la scena esport, i G2 vogliono vedere il proprio logo comparire nei posti più inaspettati.

Ci sono poche persone che riescono a prendere il proprio lavoro così seriamente e al contempo scherzarci sopra come ocelote. I suoi anni tra i G2 gli hanno permesso di plasmare i team a suo modo e diventare una leggenda nel frattempo . Alla fine di tutto però anche lui mette tutto in prospettiva: "È soltanto un videogioco, state calmi".