Il calendario delle uscite videoludiche sta finalmente accelerando il passo e, dopo un

che tutto sommato non hanno deluso le aspettative, siamo pronti a tuffarci in un nuovo mese pieno di titoli che scalpitano per essere rilasciati al grande pubblico. All'orizzonte ci sono giochi per tutti i gusti e per tutte le piattaforme, ora non ci resta che scegliere quale sarà la nostra prossima grande avventura digitale: ecco i giochi in uscita a maggio 2021 per PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC.