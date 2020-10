I videogiochi in uscita a novembre 2020

Novembre è alle porte e questo significa che anche la nuova generazione di console è praticamente tra noi: PS5 e Xbox Series X rappresentano un passaggio tecnologico forse meno marcato rispetto al passato ma senz'altro ricco di tante novità elettrizzanti per tutti gli appassionati. I giochi in questo periodo, come di consueto, non mancano di certo e, dopo un ottobre passato tra platformer, simulazioni e open-world , siamo pronti a mettere le mani su alcuni titoli che hanno generato un hype spropositato (sapete esattamente di chi stiamo parlando). Quelli che trovate di seguito sono i giochi in uscita a novembre 2020 che dovete assolutamente tenere d'occhio.

Dirt 5 - 6 novembre

Una derapata in DiRT 5 © Codemasters

Codemasters si è sempre posizionato al top per quanto riguarda la tecnologia utilizzata e l'attenzione al dettaglio, ma questa volta DIRT 5 farà addirittura da apripista per la nuova generazione di console, quindi sarà una prova importante sia per il nuovo hardware, sia per lo studio inglese.

Assassin's Creed Valhalla - 10 novembre

Valhalla © Ubisoft

Dopo aver esplorato in lungo e in largo Grecia ed Egitto, la celebre serie di Ubisoft approda nelle terre del Nord, tra vichinghi, saccheggi e armi medievali. Facendo sponda tra Inghilterra e Norvegia, dovremo espandere le capacità del nostro clan seguendo le vicende di Eivor, un protagonista destinato a compiere grandi imprese.

The Falconeer - 10 novembre

The Falconeer © Wired Productions

The Falconeer è un gioco di combattimento open-world caratterizzato da frenetici duelli aerei in un misterioso mondo tutto da esplorare. In sella ad un potente uccello da guerra dovrete farvi largo tra le fazioni che si contendono queste coste per cambiare il vostro destino e quello dei vostri compagni.

Fuser - 10 novembre

Fuser © Harmonix

Gli sviluppatori che hanno creato le serie di Guitar Hero e Rock Band tornano a farci "suonare" con Fuser, un rhythm game che ci mette nei panni di un DJ che deve esibirsi in uno stadio gremito di persone. La lista delle tracce disponibili al lancio include tanti grandi classici pop anni '90 e '00, ma siamo sicuri che nel tempo verranno aggiunte moltissime nuove canzoni.

Demon's Souls - 12 novembre

Demon's Souls © Sony CE

A distanza di quasi 12 anni dall'originale, arriva il remake di uno dei giochi più amati per PlayStation 3. Demon's Souls ci riporta nei suoi livelli infernali mantenendo il gameplay e il design della vecchia versione ma aggiornando magistralmente la componente grafica agli standard della nuova generazione di console.

Destruction AllStars - 12 novembre

Destruction Allstars © Sony

Al lancio di questo strano gioco di combattimenti a sportellate ci saranno ben 16 personaggi, ognuno dotato di abilità speciali e capacità fuori di testa. L'obiettivo ovviamente sarà quello di eliminare dal gioco i mezzi degli avversari, ma il bello è che i giocatori potranno continuare a combattere anche quando rimarranno a piedi senza un veicolo.

Godfall - 12 novembre

Godfall © Godfall

Godfall è un GDR fantasy in cui i giocatori dovranno scegliere una delle 5 armi principali presenti nel gioco, nello specifico longsword, doppie lame, lancia, martello e spadone, per farsi strada tra orde di nemici e racimolare loot sempre più forti. Il multiplayer include la possibilità di collaborare con altri 3 giocatori in modalità drop-in.

The Pathless - 12 novembre

The Pathless © Giant Squid

Questa avventura action in terza persona ci metterà nei panni di un cacciatore che deve eliminare la maledizione che affligge la sua terra. Il suo arco gli permette di raggiungere i bersagli sparsi per il mondo di gioco, mentre grazie alla sua aquila può planare per brevi tratti e attraversare velocemente i livelli.

Sackboy: A Big Adventure - 12 novembre

Sackboy A Big Adventure © Sony Interactive Entertainment

La mitica mascotte di Little Big Planet esce dai livelli in due dimensioni imposti dai precedenti capitoli per esplorare un mondo completamente in 3D assurdo quanto colorato. In questo gioco tutto è fatto di stoffa, ma non fatevi ingannare dalle apparenze, per platinarlo avrete bisogno di una buona dose di skill.

Spider-Man: Miles Morales - 12 novembre

Spider-Man Miles Morales © Insomniac Games

Insomniac Games continua a sviluppare la sua versione digitale di Spider-Man ma questa volta il protagonista è Miles Morales, un ragazzino di Harlem che è stato morso da un ragno geneticamente modificato. Peter Parker ovviamente deciderà di fargli da mentore e di aiutarlo a diventare il supereroe che sogna di essere.

Call of Duty: Black Ops Cold War - 13 novembre

Call of Duty Black Ops Cold War © Activision

Puntuale come un orologio svizzero ritorna anche il mitico CoD, questa volta ambientato nei primi anni della Guerra Fredda. La campagna sarà ambientata principalmente a Berlino, in Vietnam, in Turchia e in Russia, ma le vicende promettono di regalare colpi di scena degni delle migliori spy-story.

Cyberpunk 2077 - 19 novembre

Cyberpunk 2077 © Cyberpunk 2077

Dai creatori della serie di The Witcher arriva un gioco open-world in prima persona molto atteso dagli appassionati. Nel suo mondo distopico dominato dalle multinazionali potremo vestire i panni di un mercenario che può potenziare le proprie capacità con innesti cibernetici e armi futuristiche di ogni tipo.

Altre uscite del mese: