Una gara in questa stagione è andata finalmente a buon fine per Myriam …

si è ripresa dalla delusione del terzo posto ottenuto ai Campionati del Mondo 2022 di Les Gets lo scorso fine settimana, ottenendo la sua seconda vittoria in questa stagione di Coppa del Mondo sul percorso che un anno fa le aveva regalato l'arcobaleno.

Watch Myriam Nicole's winning DH run at Val di Sole for the 2022 Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup.

Nicole è stata a volte molto frustrata dalla Coppa del Mondo di quest'anno. Ha corso bene, ma i risultati non lo hanno sempre dimostrato. Problemi meccanici e sfortuna in alcune gare l'hanno lasciata con la sensazione di una stagione troppo altalenante. Nella sua run in Val di Sole, non avendo nulla da perdere, è riuscita senza pressione sulle spalle a dare il meglio di sé. Ha mollato i freni, ha attaccato il percorso e ha tagliato il traguardo con un tempo che non ha mai rischiato di essere battuto dalle otto avversarie che la seguivano al cancelletto di partenza.

Neanche un mese fa si era fratturata la clavicola, quindi la partecipazione al gran finale di stagione era in dubbio per Camille Balanche. Nonostante la Black Snake sia velenosissima, la svizzera leder di Coppa non è voluta mancare e ha fatto del suo meglio per non perdere il primato, meritato dopo una stagione super. Costretta a saltare la tappa di Mont-Sainte-Anne, doveva per forza chiudere tra le prime quattro per evitare che la vincitrice della Coppa 2021

Con classe e precisione, Camille ha colto la quinta piazza che le ha permesso di mantenere la maglia bianca, blu e nera di leader visto che la giovane rivale austriaca non è andata oltre il 3° posto. In seconda posizione si è infilata la tedesca Nina Hoffmann che, dopo aver regalato al suo paese la prima storica medaglia mondiale (argento), in Trentino scalza

