Il Red Bull Campus Clutch , un torneo internazionale di Valorant dedicato agli studenti universitari, sta per iniziare. Nelle sue partite vedremo giocatori di ogni livello sfidarsi per avere l'occasione di raggiungere il palcoscenico della World Final, l'evento dedicato ai migliori studenti di ogni nazione. Siamo sicuri che ogni partecipante di questa competizione vorrebbe diventare forte quanto un pro vero e proprio della scena di Valorant, una community che negli ultimi nove mesi ha visto molti giocatori distinguersi dalla massa e diventare delle star. Quindi oggi vi proponiamo alcuni consigli che ci hanno dato i migliori giocatori europei della scena alla domanda: come si diventa un pro di Valorant?

Comunicate, comunicate, comunicate - G2 zeek

Valorant è uno sparatutto tattico a squadre, quindi è normale che secondo Zeek dei G2 la cosa più importante sia la comunicazione del team. Se volete crescere come giocatori è importante iniziare a comunicare con i vostri compagni di ranked, anche se non avete un team. Secondo Zeek: "Ci sono un sacco di giocatori di Valorant super bravi, soprattutto a rank Radiante, ma per diventarlo hanno dovuto migliorare il proprio gioco di squadra. Giocando sempre con gli stessi compagni è importante lavorare sulle chiamate e la comunicazione in generale, è senza dubbio l'aspetto più importante per portarsi a casa le partite più in bilico".

Ragionate meglio sulle scelte che fate - Team Liquid Ec1s

La scena di Valorant non è fatta solamente da giocatori professionisti, ma secondo Ec1s quello che separa i migliori dal resto del gruppo è la capacità di ragionare costantemente sulle scelte che si fanno nelle diverse situazioni: "Dovete accendere di più il cervello e capire le ragioni che spingono i giocatori ad usare determinate abilità in certe situazioni. Poco fa ho visto una demo dove un team continuava a pushare una Sage. Questo è uno degli errori più classici, non può funzionare, bisogna adattare il proprio stile di gioco alle comp avversarie. Troppi team imparano a giocare in un solo modo e approcciano ogni partita sempre alla stessa maniera, a prescindere da chi si trovano davanti. Questa strategia può funzionare contro determinate comp, ma altre volte verrà counterata male. Le squadre devono imparare a ragionare sulle scelte, aggirare le strategie degli avversari. Quando mancano 40 secondi in un pistol round bisogna analizzare quali agenti sono ancora disponibili e adattare le proprie strategie alle possibili situazioni che si verranno a creare".

Siate il compagno che vorreste al vostro fianco - NiP Ex6TenZ

Non tutti i giocatori hanno la capacità di carriare la propria squadra ogni singolo round di gioco, e a volte bisogna imparare a supportarsi a vicenda invece che cercare la gloria personale. Alcuni dei top player non hanno capacità di frag sovrumane, semplicemente giocano in sinergia con il proprio team e questo li premia con una percentuale più alta di vittorie. Secondo Ex6TenZ ci sono diversi modi per farsi notare dalle squadre di Valorant, e uno di questi è essere un buon compagno di squadra: "Se vi trovate ad un livello abbastanza alto, ci sono diversi modi per attirare l'attenzione dei team e delle org. Potete giocare VPD, potete streammare e mostrare al mondo i vostri highlights, dimostrare che siete un ottimo alleato. Imparate a fidarvi del vostro intuito e lavorate sodo, vedrete che l'occasione giusta un giorno arriverà. Per diventare un buon compagno di squadra serve la giusta attitudine, la giusta mentalità e la capacità di mettere la squadra prima ancora di se stessi. Chi pensa che basti fare le super giocate da solo per diventare un pro si sbaglia di grosso, bisogna essere un compagno su cui poter contare".

Imparate tutti i segreti del vostro main - Futbolist marqnue

Con la varietà di agenti a disposizione nel gioco è normale che i giocatori alla fine scelgano di grindare sul proprio main e diventare molto bravi con quel personaggio. Ma secondo marqnue non basta migliorare, bisogna anche imparare tutti i segreti del proprio agente di riferimento: "Prima di tutto non perdete la speranza di crescere nella scena. Se perdete un torneo magari è perché avete giocato peggio del solito, non buttatevi giù per niente. Il gioco ha un grande futuro davanti e la scena cresce a vista d'occhio giorno dopo giorno. Guardatevi i match ufficiali e le repliche per imparare tutti i trucchi del vostro agente. Se puntate su Sage o Cypher è di fondamentale importanza capire esattamente dove mettere le abilità e dove posizionarvi sulla mappa".

Non siate tossici - Guild BARBARR e SUMN FC Boaster

Non c'è niente di peggio che giocare con player tossici: li si trova spesso in solo queue ma è senza dubbio molto peggio averli in squadra con un ruolo fisso. Ci saranno momenti concitati e a volte vorrete far notare gli errori degli altri, ma bisogna sempre soppesare i lati positivi e negativi della situazione. Sfogarvi per qualche minuto su un compagno potrebbe costarvi l'opportunità di entrare in uno dei top team, quindi è sempre meglio mantenere la calma. Secondo il coach dei Guild, Barbarr: "Provate a lavorare sul vostro atteggiamento, non passate subito all'attacco. I giocatori che non scendono a compromessi spesso ci rimettono. Non è il caso di tirare sempre su un polverone su ogni questione, la gente poi se lo ricorda. Quando si raggiunge il top la skill dei giocatori è molto simile, a quel punto si inizia a valutare la personalità. In solo queue ora è possibile nascondere il proprio nome, quindi non sapete mai con chi avete a che fare, dovete sempre cercare di restare calmi e positivi". Anche Boaster dei Sumn Fc è d'accordo con lui: "Nessuno vuole avere un compagno di squadra rompiscatole, cercate di essere sempre amichevoli e positivi. Anche perché spesso è proprio la rabbia a far perdere i match, non tanto le singole giocate sbagliate".

Non smettete di crederci - Monkey Business TviQ e FrenzyGoKill vakk

Il percorso per diventare un pro di qualsiasi esport è lungo e la competizione su Valorant ha già raggiunto in pochi mesi un livello eccellente, ma secondo TviQ e vakk non bisogna mai rinunciare ai propri sogni, specialmente se pensate che il problema siano le opportunità di crescita nella scena. "Se siete davvero convinti di poter diventare dei pro del gioco, non mollate. Fatevi le ossa in ranked, dimostrate quello che sapete fare, aggiungete alla vostra friend list le persone giuste e iscrivetevi ai tornei. Non accadrà da un giorno all'altro, dovrete grindare molto e non è nemmeno detto che troverete il vostro spazio, ma se continuate a crescere prima o poi verrete sicuramente notati".