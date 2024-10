Le 15 domande più frequenti su Valorant

VALORANT, lo sparatutto competitivo 5v5 di Riot Games, rimane uno dei giochi multiplayer più popolari su PC e ora, con il suo passaggio su console, ancora più giocatori lo stanno scoprendo. Si tratta di un gioco intenso, tattico e gratificante che ha attirato milioni di giocatori con il suo gameplay entusiasmante.

Ma ammettiamolo: non è il gioco più facile da affrontare all'inizio. I complessi sistemi di VALORANT sono gratificanti, ma c'è molto da imparare prima di riuscire a fare il salto di qualità con questo sparatutto a eroi. Per questo motivo, ci sono molte domande frequenti che si presentano regolarmente ai nuovi giocatori: qui sotto ne abbiamo raccolte 15 per aiutarvi a superare lo scoglio iniziale.

01 Come scaricare VALORANT

Per iniziare a giocare a questo incredibile sparatutto a eroi, andate sulla pagina ufficiale di VALORANT e seguite le istruzioni cliccando su "Gioca gratis". Questo include l'installazione del launcher di Riot Games e la registrazione di un account Riot se non ne avete già uno. Per giocare su console, andate alla pagina del negozio della console e cercate VALORANT.

Valorant © Riot Games

02 Come sbloccare nuovi agenti VALORANT

Dopo aver provato gli agenti iniziali, la vostra prima domanda probabilmente sarà: come si accede ai personaggi più interessanti che compongono il roster di 26 agenti ? Potete sbloccare nuovi agenti in tre modi: raccogliendo e spendendo i Kingdom Credits guadagnati nel gioco, partecipando agli eventi di reclutamento o acquistando i VALORANT Points.

03 Come si ottengono i Punti VALORANT?

I Punti VALORANT possono essere spesi per acquistare nuovi agenti, cosmetici, skin per armi e molto altro. Ma come si ottengono? E si possono ottenere gratuitamente? Possono essere acquistati solo con soldi reali, tramite il negozio del gioco, quindi diffidate di chi vi offre punti VALORANT gratis: molto probabilmente si tratta di una truffa.

04 Come cambiare nome

Riot Games utilizza un nome utente universale per tutti i suoi giochi, compresi VALORANT, League of Legends, Teamfight Tactics e altri. Potete cambiare il vostro ID Riot andando sul vostro Account Riot, ma potete farlo solo ogni 90 giorni.

05 Come ricominciare una partita in VALORANT?

Se siete nuovi giocatori di VALORANT, potreste aver sentito il termine "remake". Si riferisce a una meccanica che permette di ricominciare le partite se un giocatore si ritira. Per attivare il remake, aprite la chat di gioco e digitate la parola "remake". I vostri compagni di gioco dovranno poi votare se la partita deve essere rifatta o meno. Per evitare che i giocatori abusino di questa funzione, ci sono delle condizioni molto specifiche che devono essere soddisfatte affinché questa diventi un'opzione.

06 Come posso cambiare il mirino?

In VALORANT potete personalizzare il vostro mirino e renderlo più visibile per aiutarvi a migliorare in partita. Per cambiare il mirino rispetto a quello predefinito, andate nel menu Impostazioni e nella sezione Display. Qui potete modificare i parametri del mirino secondo i vostri gusti. In VALORANT potete anche copiare un mirino: se vedete un giocatore che utilizza un mirino che vorreste provare, un semplice comando vi permetterà di copiarlo. Mentre state spectando il giocatore, aprite la chat e digitate "crosshair copy" o "cc": il disegno del mirino apparirà nel menu del mirino in Impostazioni > Visualizzazione.

Karmine Corp al Red Bull Instalock © Mark Roe/Red Bull Content Pool

07 Come disinstallare VALORANT

Se volete staccare per un po' dal gioco su PC, potete eliminare VALORANT assicurandovi che il client di Riot Games sia chiuso e poi cercando VALORANT nella barra di ricerca di Windows. Per rimuovere tutti i file, andate su Questo PC > HDD > [Nome utente] > Giochi > Riot Games, usate l'uninstaller e poi eliminate la cartella VALORANT. Sulle console, potete disinstallare il gioco dalla libreria dei giochi del sistema.

08 Come nascondere il livello del tuo account

Se non volete che gli altri giocatori vedano quanto tempo avete trascorso su VALORANT, potete nascondere il livello del vostro account modificando la vostra scheda giocatore. Nel gioco, andate alla schermata Collezioni nel menu, cliccate su Schede giocatore e poi andate alla scheda Banner e Bordi. Nella scheda Bordi, dovreste vedere una casella con il testo "Mostra il livello del mio account sulla mia scheda giocatore". Deselezionate questa opzione e solo i vostri amici potranno vedere il vostro livello.

Per padroneggiare VALORANT, dovrete innanzitutto imparare le sue mappe © Riot Games

09 Come sussurrare ad altri giocatori

Se volete inviare un messaggio a un altro giocatore senza che tutti i partecipanti alla partita lo vedano, potete inviare un messaggio privato "sussurrato". Per farlo, aprite la chat di testo e premete CTRL+Invio per aprire la finestra del sussurro. Digitate il nome del giocatore, poi scrivi il vostro messaggio e premete invio per inviarlo.

10 Come aumentare gli FPS in VALORANT

Un numero maggiore di fotogrammi al secondo significa un'esperienza di gioco più fluida e può anche aiutarvi a ottenere più vittorie. Gli FPS che potete ottenere dipendono dalla potenza del vostro PC, ma potete ottimizzare le impostazioni per ottenere FPS più elevati nelle impostazioni video. Nella scheda Qualità grafica, provate a cambiare alcune impostazioni grafiche in "Medie" o "Basse" e a disabilitare funzioni come Migliora chiarezza, Nitidezza sperimentale, Bloom, Distorsione e Ombre proiettate. Anche la chiusura di altri programmi in esecuzione sul PC e l'aggiornamento dei driver grafici possono aiutare ad aumentare gli FPS.

11 Come usare gli spray

Gli spray sono delle etichette simili a graffiti che potete applicare agli scenari di VALORANT. Non hanno alcun vantaggio a livello di gameplay, ma sono ottimi per esprimersi durante le partite. Premete il tasto T per usare uno spray o tenetelo premuto per accedere alla ruota degli spray disponibili.

Potreste essere la prossima star della scena esports di VALORANT © Mark Roe/Red Bull Content Pool

12 Come giocare a VALORANT su Mac

Purtroppo VALORANT non è ancora stato portato su computer Apple. Potete però utilizzare un'applicazione di terze parti per installare Windows sul vostro Mac e poi installare VALORANT con questo metodo.

13 Come faccio a piazzare una spike?

Per perfezionare la vostra abilità nel piantare spike in VALORANT, consultate la nostra guida completa.

14 Come migliorare la propria mira in VALORANT

Se volete migliorare la vostra mira, consultate la nostra guida per la mira in VALORANT .

15 Come diventare bravi in VALORANT?

Sì, lo sparatutto tattico di Riot è molto impegnativo per i principianti, ma riuscirete a dominarlo con pratica e perseveranza. Per avere una marcia in più, date un' occhiata ai nostri consigli su VALORANT .