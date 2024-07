VALORANT sta finalmente per arrivare su console

Come era prevedibile, VALORANT su console sarà un po' diverso da VALORANT a cui siamo abituati su PC. Per cominciare, si potrà giocare in crossplay tra le console, ma non con gli amici su PC, presumibilmente a causa della difficoltà di replicare la precisione del mouse. Riot ha dichiarato che non lancerà il gioco completo finché "i server e il codice non saranno completamente bloccati e caricati", quindi c'è ancora molto spazio per i cambiamenti. Inizialmente le modalità di gioco saranno un po' diverse, in quanto non saranno presenti le code competitive. Potrete comunque giocare a tutte le modalità principali, non competitive, ma le classifiche torneranno solo quando i giocatori si saranno abituati al porting su console. Una volta che sarà tornata, avrete una classifica separata per console e una per PC.