Van der Poel e Pidcock preparano l'assalto alle Olimpiadi di Tokyo in MTB

, si scontrarono per la prima volta in maniera diretta sui campi di gara. Il francese era già un affermatissimo fuoriclasse che poteva vantare ben due titoli olimpici nel proprio palmares. L’elvetico, Schurter, iniziava la sua ascesa tra i grandissimi della Mountain Bike, divenendo proprio a partire dal 2009, l’acerrimo nemico di Le Roy, Absalon. Volate, testa a testa e scatti sulle pendenze più ardue. Le sfide al centimetro si sono protratte fino al 2017, prima dell’ufficiale ritiro del fenomeno francese. Non si scontrarono mai direttamente sui circuiti olimpici ma non hanno mai perso occasione nelle prove di

Per l’olandese non servono presentazioni per quel che riguarda il ciclocross e ormai neanche per la sua crescente carriera su strada. Non sorprende affatto però che il fenomeno, già quattro volte campione del mondo di cross, sia tra i candidati per il podio di Tokyo sul percorso di Izu (quello progettato per la gara di XCO). Il suo avvicinamento ai vertici è stato graduale, ha mosso i primi passi sui tracciati di Coppa del Mondo nel 2016, in sella ad una biammortizzata Stevens , dai più criticata per la presenza di sospensioni da 120 millimetri di travel (considerati eccessivi per il cross country all’epoca). Nel 2017 però cominciava a scalare le classifiche, assicurandosi immediatamente un secondo posto nella prova di Albstadt , quasi da completo outsider. Dopo aver preso le misure durante tutto il 2018, ottenendo per quattro volte la terza posizione, Van Der Poel è diventato, nel 2019, un vero incubo per Nino Schurter e per tutti gli altri rider. Ha primeggiato per ben tre volte in Coppa del Mondo e si è laureato campione europeo di XCO. Sebbene non abbia ancora iniziato a correre nei percorsi di cross country in questo 2021, l’obiettivo principale per Van Der Poel è proprio la prova olimpica e ci arriverà mettendosi alla prova sulla pista ceca di Nové Město. Proprio dove con una serie di accelerazioni forsennate, riuscì a staccare Schurter e arrivare da solo al traguardo.