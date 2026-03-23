© VCARB/Red Bull Content Pool
F1
Svelata al Red Bull Tokyo Drift la livrea di VCARB per il GP del Giappone
Visa Cash App Racing Bulls ha svelato il nuovo look per il Gran Premio del Giappone al Red Bull Tokyo Drift, un festival della cultura automobilistica nel quartiere più alla moda di Tokyo.
Le Visa Cash App Racing Bulls sono state l'attrazione principale del Red Bull Tokyo Drift, una celebrazione della cultura automobilistica giapponese a Shibuya, famosa per i suoi negozi di elettronica, le boutique, i neon e il più grande attraversamento pedonale del mondo.
Red Bull ha celebrato la fiorente cultura automobilistica underground del Giappone con una collezione di 500 auto personalizzate ed esibizioni di guida di precisione da parte della leggenda del drifting "Mad" Mike Whiddett - anche a bordo di una Red Bull Mini trasformata in drift - e del sedicenne astro nascente Hiroya Minowa.
I piloti di Formula 1 Liam Lawson e Arvid Lindblad sono stati protagonisti, sfoggiando il loro nuovo kit di squadra ispirato alla nuova lattina Red Bull Spring Edition e celebrando il Sakura, l'esplosione colorata di ciliegi e mandorli in fiore in Giappone.
Progettata in collaborazione con il celebre calligrafo giapponese Bisen Aoyagi, la livrea vede i colori caratteristici della squadra rielaborati in un'audace tavolozza di bianco, rosso e argento. Il kit di squadra abbinato riporta la scritta "Give You Wiiings" in un'espressiva calligrafia a pennello shodo.
"La calligrafia cattura il movimento in un singolo tratto, proprio come le corse catturano la velocità in un momento cruciale", ha dichiarato il calligrafo Bisen Aoyagi, che si occuperà anche dell'allestimento del garage della squadra a Suzuka e sarà a disposizione per incontrare i fan durante il Gran Premio del Giappone.
"Mi sono ispirata ai fiori di ciliegio e alla cultura del Giappone per creare un disegno che sembri potente, elegante e vivo sulla vettura", ha aggiunto.
Oltre alla possibilità di avvicinarsi a Lawson e Lindblad, il Red Bull Tokyo Drift ha accolto anche i piloti di riserva di F1 Yuki Tsunoda e Ayumu Iwasa, campione in carica di Super Formula. Erano presenti anche Minowa, "Mad" Mike e il pilota WRC Takamoto Katsuta, reduce dalla sua prima vittoria nel WRC al Safari Rally in Kenya.
Peter Bayer, CEO di Visa Cash App Racing Bulls, ha celebrato il "design audace" prima del suo debutto. "Come squadra, siamo sempre alla ricerca di modi per entrare in contatto con i giovani fan e con le culture che caratterizzano il nostro sport", ha dichiarato. "Svelare questa speciale livrea e il kit del team a Tokyo, davanti agli appassionati fan del Red Bull Tokyo Drift, rende questo momento ancora più speciale per il nostro team".
La prossima tappa per Visa Cash App Racing Bulls è Suzuka e il Gran Premio del Giappone. Prima di allora, l'auto con livrea Red Bull Spring Edition percorrerà le strade di Tokyo, visitando alcuni dei luoghi più iconici della città, tra cui il fiume Meguro e la Tokyo Tower, con i famosi fiori di ciliegio giapponesi a fare da sfondo stagionale.
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