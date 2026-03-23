Svelata al Red Bull Tokyo Drift la livrea di VCARB per il GP del Giappone

Le Visa Cash App Racing Bulls sono state l'attrazione principale del Red Bull Tokyo Drift, una celebrazione della cultura automobilistica giapponese a Shibuya, famosa per i suoi negozi di elettronica, le boutique, i neon e il più grande attraversamento pedonale del mondo .

"Mad" Mike Whiddett derapa al Red Bull Tokyo Drift © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Red Bull ha celebrato la fiorente cultura automobilistica underground del Giappone con una collezione di 500 auto personalizzate ed esibizioni di guida di precisione da parte della leggenda del drifting " Mad" Mike Whiddett - anche a bordo di una Red Bull Mini trasformata in drift - e del sedicenne astro nascente Hiroya Minowa .

I piloti di Formula 1 Liam Lawson e Arvid Lindblad sono stati protagonisti, sfoggiando il loro nuovo kit di squadra ispirato alla nuova lattina Red Bull Spring Edition e celebrando il Sakura, l'esplosione colorata di ciliegi e mandorli in fiore in Giappone.

Liam Lawson e Arvid Lindblad in posa con il kit del team VCARB Japan © Will Cornelius/Red Bull Content Pool

Progettata in collaborazione con il celebre calligrafo giapponese Bisen Aoyagi, la livrea vede i colori caratteristici della squadra rielaborati in un'audace tavolozza di bianco, rosso e argento. Il kit di squadra abbinato riporta la scritta "Give You Wiiings" in un'espressiva calligrafia a pennello shodo.

"La calligrafia cattura il movimento in un singolo tratto, proprio come le corse catturano la velocità in un momento cruciale", ha dichiarato il calligrafo Bisen Aoyagi, che si occuperà anche dell'allestimento del garage della squadra a Suzuka e sarà a disposizione per incontrare i fan durante il Gran Premio del Giappone.

"Mi sono ispirata ai fiori di ciliegio e alla cultura del Giappone per creare un disegno che sembri potente, elegante e vivo sulla vettura ", ha aggiunto.

Uno sguardo ravvicinato al frontale © VCARB/Red Bull Content Pool Le due auto che saranno guidate da Liam Lawson e Arvid Lindblad © VCARB / Red Bull Content Pool I dettagli speciali sono visibili su tutta la vettura © VCARB/Red Bull Content Pool Un esempio dettagliato della calligrafia shodo giapponese in mostra © VCARB/Red Bull Content Pool La VCARB 03 che illuminerà la pista di Suzuka © VCARB/Red Bull Content Pool Il calligrafo giapponese Bisen Aoyagi ha contribuito a creare il nuovo look © VCARB/Red Bull Content Pool

Lawson e Lindblad si uniscono ai piloti del Tokyo Drift © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Peter Bayer, CEO di Visa Cash App Racing Bulls, ha celebrato il "design audace" prima del suo debutto. "Come squadra, siamo sempre alla ricerca di modi per entrare in contatto con i giovani fan e con le culture che caratterizzano il nostro sport", ha dichiarato. "Svelare questa speciale livrea e il kit del team a Tokyo, davanti agli appassionati fan del Red Bull Tokyo Drift, rende questo momento ancora più speciale per il nostro team".

La prossima tappa per Visa Cash App Racing Bulls è Suzuka e il Gran Premio del Giappone. Prima di allora, l'auto con livrea Red Bull Spring Edition percorrerà le strade di Tokyo, visitando alcuni dei luoghi più iconici della città, tra cui il fiume Meguro e la Tokyo Tower, con i famosi fiori di ciliegio giapponesi a fare da sfondo stagionale.