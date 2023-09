The Crew: Motorfest contiene tanti veicoli esclusivi Red Bull

che potrebbero darvi una marcia in più in tutti i sensi. Diamo un'occhiata a questi veicoli, iniziando con i nostri preferiti da The Crew 2.

Un punto fermo dell'offroad, il Ford F-150 SVT Raptor Evo 2 del 2010 sta per tornare in The Crew. La serie F dei camion Ford è in produzione dal 1948, il che la rende un vero baluardo del sogno americano. Il Raptor Evo 2 si prende molto sul serio ed è equipaggiato con un potente V8 da 6.2L.

Un'altra icona nel mondo dei Rally Raid è la Proto Buggy. Proto è un'azienda fittizia, e dunque questa versione di Buggy ha tutte le caratteristiche tipiche di un prodotto realizzato da... un'azienda fittizia: non sentirti in imbarazzo dunque se dovessi provare l'incontrollabile necessità di andare fuori strada e di volare su tutti i dossi e le creste.

La IRL Audi S1 è stata ricreata fedelmente in The Crew: Motorfest

. Costruita per partecipare al FIA World Rallycross Championship, è dotata di un motore turbo in linea da 2L in grado di produrre 580 cavalli a 9.300 giri al minuto.

L'epica Ford Fiesta di Sébastien Ogier in The Crew: Motorfest

Nella categoria Rallycross c'è anche la Ford Fiesta WRC del 2017. Come suggerisce il nome, questa Fiesta è stata costruita per competere nel Campionato Mondiale Rally. Guidata da

Uno screenshot di Red Bull Racing RB13 in azione in The Crew 2

le hanno guidate nei rispettivi campionati mondiali di F1 ed entrambe si sono piazzate al terzo posto nel campionato mondiale costruttori del loro anno. Red Bull ha prodotto una speciale Disruptor Edition della RB14 2018, con una livrea blu-nero-bianca, che arriverà anche in The Crew: Motorfest.

Ora passiamo ai grandi: le auto di Formula 1 RB13 del 2017 e RB14 del 2018 stanno per tornare. Entrambe hanno una velocità massima di 211 miglia orarie e sono state protagoniste della categoria Alpha Grand Prix di The Crew 2.