Vesper è un platform carico di atmosfera

Le premesse del gioco sono decisamente interessanti: migliaia di anni dopo l'attivazione del Protocollo Vesper , un piccolo androide inseguito da macchine ostili attraversa le terre di un mondo ormai caduto per controllare il potere della Luce e decidere il futuro della sua razza. Questa avventura si ispira ai classici platform atmosferici anni ‘90, come Oddworld e Another World, ponendo una forte enfasi sulla furtività e sui puzzle ambientali. Il protagonista, inizialmente perso in un mondo abbandonato e privo di poteri, entra presto in possesso della Drive Gun , un’antica arma capace di assorbire la luce, controllare le menti e capovolgere le sorti degli scontri.

Guarda Tearless e Kurolily che provano la demo:

Le prime impressioni di Tearless Raptor

"Nella demo abbiamo potuto provare solo le meccaniche base del gioco, giusto per prendere confidenza con il protagonista Seven e le avversità che incontrerà all'interno di questa ambientazione post-post-apocalittica (sì, le tragedie sono state due). La cosa che mi ha colpito di più è senza dubbio la scelta stilistica e artistica che hanno deciso di adottare, gioca moltissimo sul contrasto tra la siluette del personaggio con lo scenario e i colori molto saturi. L'ambientazione futuristica è ricca di riferimenti al presente e il comparto sonoro è eccezionale, insieme riescono a trasmettere appieno quel senso di solitudine che permea l'intera esperienza. Un'altra cosa molto carina è che il gioco è fruibile su più strati : i giocatori sono liberi di limitarsi a risolvere i puzzle presentati dai livelli, oppure approfondire la storia del protagonista e del mondo andando ad esplorare zone facoltative. Dalla demo non siamo riusciti a collegare i punti salienti della trama, ma sembra che dietro ci sia molto di più di quello che appare ad una prima occhiata".

Le prime impressioni di Kurolily