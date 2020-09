I videogiochi in uscita a settembre 2020

L’estate sta finendo e come ogni anno arriva il momento di scendere dalle nuvole e tornare coi piedi per terra, perlomeno per le persone normali. I videogiocatori invece hanno sempre l’opportunità di scegliere un nuovo universo da respirare a pieni polmoni, e quelli che

L’estate sta finendo e come ogni anno arriva il momento di scendere dalle nuvole e tornare coi piedi per terra, perlomeno per le persone normali. I videogiocatori invece hanno sempre l’opportunità di scegliere un nuovo universo da respirare a pieni polmoni, e quelli che escono a settembre 2020 sono universi virtuali davvero interessanti. Qui sotto trovate tutte le uscite che vi consigliamo di tenere d’occhio perché potrebbero rappresentare la vostra prossima avventura fatta di pixel.

Iron Harvest - 1 Settembre - PS4, XBO, PC

Iron Harvest è un gioco di strategia in tempo reale ambientato in una realtà alternativa del 1920, subito dopo la fine della Grande Guerra. Il suo mondo, pieno di segreti e misteri, vede la tradizione delle popolazioni europee scontrarsi con un progresso tecnologico decisamente molto più avanzato di quanto dovrebbe essere. Basta dare un’occhiata agli artwork ufficiali del gioco per capire che l’hype degli appassionati è più che giustificato.

WRC 9 - 3 Settembre - PS4, XBO, PC

Marvel’s Avangers - 4 Settembre - PS4, XBO, PC

Questo ambizioso tentativo di riunire in un solo gioco i gli eroi Marvel più amati promette di offrire un’esperienza di gioco molto ricca, in cui potremo cimentarci in missioni Eroe, esperienze single player che riguardano le vicende dei singoli personaggi, o le cosiddette Zone di Guerra, ovvero missioni co-op fino a 4 giocatori in cui dimostrare il livello delle proprie capacità. I diversi supereroi rimarranno sempre fedeli al proprio set di poteri, ma sarà possibile personalizzare alcune abilità ed equipaggiamenti.

NBA 2K21 - 4 Settembre - PS4, XBO, PC, NS

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 - 4 Settembre - PS4, XBO, PC