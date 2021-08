Se c'è una cosa a cui ha abituato ormai Villabanks è quella di un artista che per pura vocazione infrange barriere. Non solo quella linguistica, con uno spagnolo sempre più concreto, oppure quella dei generi, visto che nell'ultimo, doppio album Filtri + Nudo si concede un pezzo di pura progressive trance feat. quella leggenda che è Franchino .

Vieri ormai si è spinto anche al di là della musica, oltrepassando confini che per molti sono ancora un tabù, come appunto il porno . Mostrarsi nudo e senza filtri, senza negare una parte importantissima di sé, che a lui piace. Dal punto di vista artistico, è una nuova importantissima fase del rap, perché esce dalla dimensione dello shock marketing per caricarsi di una serietà artistica di cui non hanno mai goduto gli attori hard. E che forse, nel 2021, sarebbe il caso di riconoscergli.

Come mai due dischi separati escono insieme?

Sono due progetti a sé stanti, pensati per essere a sé stanti. Nudo è un album a cui lavoravo da più di un anno, mentre Filtri è un progetto che ho fatto un po' da solo. Questo perché mentre faccio un album faccio parallelamente molta altra musica, anche per puro divertimento coi miei colleghi, per fare esperienze fuori da qualunque logica di mercato. La differenza sostanziale tra i due progetti è quella. Escono insieme perché ci tenevo a farli uscire in maniera fisica insieme, è il mio nuovo lavoro e ci tenevo che uscisse in un unico cofanetto.

Quindi sono due album scritti contemporaneamente.

Sì, sono due momenti sovrapposti. Nel lavorare a Nudo ho scritto altri pezzi che erano fuori dalla struttura dell'album, da come lo intendevo. Però erano validissimi, quindi sono usciti in parallelo. Uno ha più feat dell'altro, in generale mi piace metterne pochi ma buoni.

E il pezzo progressive trance con Franchino?

Quello nasce dal periodo a casa l'anno scorso. In quel periodo mi sono messo ad ascoltare la trance, a intripparmi in quel viaggio. E Franchino mi ha accompagnato in lunghe sessioni nelle 4 mura di casa mia o quella del mio amico. Ho voluto ripercorrere questo viaggio per il pubblico, sperando che possano capirlo e intraprenderlo anche loro. Con Franchino ci siamo sentiti ma non abbiamo ancora avuto modo di conoscerci di persona. È un grande maestro.

Noto con piacere che stai continuando a infrangere la barriera della lingua. Lo spagnolo ti piace.

Assolutamente, ogni volta imparo 3mila parole nuove e altre 3mila ne sbaglio. Scrivo direttamente in spagnolo, purtroppo il vocabolario sto provando ad arricchirlo. Sto facendo corsi online, sto imparando a coniugare i verbi e ogni volta che incontro qualche madrelingua mi butto in grandi discorsi. Nel frattempo sto comunque facendo canzoni in spagnolo, facendole sentire anche a gente che lo parla. In generale i feedback sono buoni, a parte qualche verbo che mi correggono. Anzi, sfido il pubblico a trovare l'errore. Parte il contest: chi lo trova ha vinto.

In ogni caso questa tendenza a infrangere confini non si limita alla sola lingua: hai forse sdoganato il nudo e il porno nel trap. Ti sei pure aperto un canale PornHub.

Sì, per me queste cose non sono tabù, anzi. Aspettatevi cose di altissimo livello su quel canale. Il sesso è come mi piace occupare il mio tempo. Ormai è più che un hobby, quindi perché non farlo diventare un lavoro? È quello che sto provando a fare da più di un anno ormai.

Non hai paura che la carriera da attore porno porti via del tempo alla musica?

Io spero che invece allarghi le possibilità e aumenti lo spettro del fattibile. Si può sicuramente fare tutto, e se mi diverto molto di più a fare un video porno che un video musicale, perché non mettere una canzone su un video porno? Unisco le cose che mi piacciono fare.

Era quasi scontato il remake di Pop Porno de Il Genio.

Eh sì, era quasi obbligatorio. L'abbiamo rifatto tutto da capo, con una nuova registrazione in collaborazione col Genio. L'abbiamo fatto in studio con Kaneki degli Psicologi , ci è partito il trip e da lì abbiamo contattato Il Genio.

Che differenze ci sono tra porno e musica, secondo te?

Tutte. Sono due ambiti diversi che hanno in comune la mia passione. Non sono né più giuste né più sbagliate delle passioni di chiunque altro. Quindi vado dritto per la mia strada.