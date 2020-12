Freud's Bones si aggiudica il primo posto al Red Bull Indie Forge

La scena italiana degli sviluppatori di videogiochi è in forte fermento nell’ultimo periodo, con tanti giovani creativi pronti a concretizzare la propria idea. Il Red Bull Indie Forge ha tentato di mettere le ali al settore con un’iniziativa a supporto di progetti videoludici innovativi realizzati da studi di sviluppo indipendenti e di talento. Nelle ultime settimane abbiamo potuto provare svariati videogiochi indie molto interessanti, ma alla fine la giuria composta da Francesco Fossetti, Fabio Bortolotti, Cristina Nava, Clara Parona, Luca De Santis, Sara Stefanizzi e Andrea Di Bella ha consegnato il primo premio a Freud's Bones , il videogioco punta & clicca ispirato dalle tormentate vicende esistenziali del fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, realizzato dall’intraprendente Fortuna Imperatore , aka Axel Fox .

Freud's Bones

Freud's Bones è il primo gioco narrativo punta e clicca a omaggiare la nascita della psicoanalisi e il suo fondatore, affrontando i temi della sessualità e delle nevrosi farcite di dubbi esistenziali. Nel gioco vestiremo i panni dello psicoanalista austriaco, tormentato da eterni dubbi e interrogativi esistenziali al punto da venir posseduto da una voce interiore che non sarà altro che quella dei videogiocatori stessi . Un viaggio intimo e personale nella quotidianità di Freud che ci permetterà non solo di ripercorrere parte della sua vita, ma anche di riscoprire noi stessi in un videogioco interessante e alternativo che potrebbe offrire una visione caratteristica della psicoanalisi.

Freud's Bones © Axel Fox

Ciao Fortuna, come stai vivendo questa vittoria? Te lo aspettavi?

Nonostante sembri scontato, la risposta è "no, non me lo aspettavo affatto". I giochi in gara avevano, a mio parere, una struttura decisamente più solida rispetto al mio titolo che, essendo del tutto autofinanziato, è dotato di un comparto grafico e di programmazione decisamente meno imponente. Sono stata invasa di complimenti e messaggi pieni di sostegno, e questa vicinanza è sempre un colpo al cuore. Sono molto contenta di poter ricevere aiuto per la sponsorizzazione di un titolo che, nonostante appaia di nicchia, arrivati a questo punto sembra prestarsi bene ad essere osservato e giocato da un pubblico più ampio.

Quando pensi che uscirà il gioco? E a che tipo di giocatore lo consiglieresti?

Il gioco dovrebbe essere ultimato entro la fine dell'estate 2021. Ho costruito e sto costruendo un titolo abbastanza anomalo, gravido di nozioni psicoanalitiche e di meccaniche originali per far sì che si possa generare una forte immedesimazione con il personaggio di Sigmund Freud. L'utente medio il cui appetito può essere solleticato da Freud's Bones è fondamentalmente un utente curioso, emancipato, da sempre interessato a scoprire il funzionamento della mente umana. Non occorre aver studiato psicologia per poterlo approcciare, in quanto ho creato una Enciclopedia ricca di immagini e stralci dei testi freudiani in modo da dotare il giocatore di una mappa con cui potersi destreggiare tra i casi clinici.

Se ho capito bene lavori part-time su questo progetto: ti piacerebbe che diventasse un lavoro a tempo pieno?

Sì, lavoro in una impresa di pulizie e vorrei diventare Game Designer a tempo pieno molto presto. Ho imparato tutto ciò che so da autodidatta e mi sono affacciata al mondo del gaming solo da un paio d'anni. Vorrei raggiungere un livello di formazione del tutto frutto delle mie scelte che possa sfuggire all'eccessivo accademismo per mantenere un'impronta e una forma mentis personale nel mio lavoro.

Freud's Bones © Axel Fox

Sei entrata da poco nel mondo dello sviluppo indipendente, che tipo di ambiente hai trovato?

Il mondo dello sviluppo indipendente è la patria di una generazione che a mio parere è dotata di grandi potenzialità e strumenti, ma ancora incatenata ad un sistema castrante che non investe su di essa. Gli sviluppatori indie sono dotati di grande passione e spirito di sacrificio, ma non essendo immessi in un sistema funzionante e performante, spesso tendono a mettere da parte la creatività e la personalità del titolo che hanno in mente in favore delle richieste dei publisher.

Che consigli daresti alle persone che vorrebbero seguire la tua strada?

Io consiglio sempre di seguire pedissequamente un mantra. Nel mio caso era " Trova la tua voce "; in generale penso che si possa parlare onestamente solo di ciò che si conosce dall'interno, senza subire troppo la fascinazione rispetto ai titoli che ci hanno colpito e formato per evitare di entrare in un loop di emulazione spesso insufficiente. Penso che bisogna fare un salto nel vuoto, armati di uno sguardo sempre più trasversale e approfondito con l'obiettivo di produrre titoli che, anche se piccoli, possano risultare inediti, strani e unici anziché perdere tempo per sviluppare qualcosa di già visto che non porta l'impronta dello sviluppatore.

Cosa pensi o speri che ti riserverà il futuro in questo settore?