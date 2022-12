Venice 2089 vince il Red Bull Indie Forge 2022

sono una realtà che potrebbe avere conseguenze ben più gravi di quelle a cui siamo oggigiorno abituati. E il forte attaccamento che alcuni membri del team hanno con questa città è stato lo spunto per dar vita alla figura di Nova, la giovane teenager protagonista del titolo che, a bordo di un hoverboard, viene chiamata ad esplorare la città e a interagire con i pochi abitanti rimasti per trovare una qualche soluzione alle cause delle continue inondazioni.

La storyline del gioco è ispirata infatti ad avvenimenti realmente accaduti nella città lagunare proprio nel vicino 2019. Le maree record che hanno interessato Venezia sono una realtà che potrebbe avere conseguenze ben più gravi di quelle a cui siamo oggigiorno abituati. E il forte attaccamento che alcuni membri del team hanno con questa città è stato lo spunto per dar vita alla figura di Nova, la giovane teenager protagonista del titolo che, a bordo di un hoverboard, viene chiamata ad esplorare la città e a interagire con i pochi abitanti rimasti per trovare una qualche soluzione alle cause delle continue inondazioni.

