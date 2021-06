Cikos domina il Red Bull The Brawl 2021

Quest’anno la corsa al titolo è stata davvero combattuta fino alla fine, tanto che Cikos è riuscito a trionfare sull’ottimo Star solo grazie agli scontri diretti, dopo che l’ultimo round della finale si è concluso con un punteggio di 34 per entrambi. Da sottolineare anche l’estremo tentativo di rimonta da parte di Nightmare in finale, classificatosi poi terzo e l’ottima prestazione di Tara , quarto. Si può proprio dire che in questa edizione, il Red Bull The Brawl abbia spianato la strada per una nuova ondata di talenti che, dopo essere riusciti a eliminare tutte le 4 wildcard, ovvero alcuni dei più acclamati giocatori competitivi italiani di Hearthstone, si sono dati battaglia in uno scontro finale davvero combattuto ed emozionante.