While We Wait Here vince il Red Bull Indie Forge 2023

Con la sua atmosfera intima e surreale, While We Wait Here è un’avventura story-driven apocalittica ambientata in un piccolo diner americano. Il giocatore, nei panni della proprietaria del locale, dovrà attendere l’imminente fine del mondo servendo ai propri clienti piatti caldi, parlando con loro e aiutandoli a compiere delle difficili scelte per risolvere i problemi più disparati. While We Wait Here si pone dunque come un'avventura introspettiva e meditativa priva di game over, in cui non esistono scelte giuste o sbagliate bensì soltanto delle scelte che portano a conseguenze differenti. Il tutto mentre si osserva da dietro il bancone il disastro ormai prossimo, a cui non si può sfuggire ma che si può soltanto accettare.