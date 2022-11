I Macko Esports trionfano al Red Bull Factions 2022

. Le due squadre si sono già affrontate in passato con un risultato diverso, ma questa volta i Macko Esports hanno dimostrato di saper sfruttare meglio il particolare sistema basato sulle fazioni di League of Legends.

Il Red Bull Factions, infatti, come quasi tutte le competizioni targate Red Bull, rappresenta una sfida ancora più complessa e fuori dagli schemi: i giocatori hanno la possibilità di accedere solo a un pool limitato di campioni. I player hanno potuto scegliere solo personaggi appartenenti a 2 fazioni che caratterizzano l’universo in cui è ambientato League of Legends , limitando le loro possibilità ed esortandoli così ad aguzzare l’ingegno per sfruttare a pieno tutte le caratteristiche dei loro campioni, amalgamando punti di forza e di debolezza. Così è stato anche per questa imperdibile finalissima, dove i Macko Esports sono riusciti a mantenere il controllo della scena per la maggior parte del tempo, concedendo solo un match ai determinati avversari, gli Atleta Esports, chiudendo la serata con un 3 a 1 per i Macko.