I Top & Flop del Virtual GP di Baku

La F1 Esports Virtual Grand Prix è giunta ormai al suo penultimo appuntamento. Il campionato digitale che ha occupato diverse domeniche del nostro lockdown sta volgendo ormai al termine, pronto com’è a lasciar spazio alla Formula 1 reale in quello che – nel weekend del 5 luglio – sarà il fine settimana d’esordio di questo 2020 del Circus.

A fare da scenario al 7° round della Virtual GP Series sono stati i muretti e i cordoli del circuito di Baku , il tracciato che si snoda tra le strade della capitale dell’Azerbaigian. Al termine dei 26 giri di gara (e dopo essere oltretutto scattato dalla Pole), è stato George Russell a tagliare per primo il traguardo, con Alexander Albon alle sue spalle e mentre Charles Leclerc arrancava a sorpresa nelle retrovie. Chi saranno stati dunque i migliori ed i peggiori del Virtual GP d’Azerbaigian? Scopriamolo insieme.

Virtual GP Baku - Il meglio della gara di Alexander Albon

TOP

GEORGE RUSSELL – La F1 è felicissima di poter tornare in pista, ma viste le sue 3 vittorie di fila lui è l’unico pilota al quale vengono i lacrimoni al pensiero di dover tornare in azione con una monoposto dotata del carico aerodinamico di una forchetta. Claire Williams ha però in mente un piano: pare infatti che chiederà a tutti i suoi meccanici di starnutire rumorosamente in Austria, così da spaventare FIA, F1 e OMS e costringere di nuovo tutti a disputare tornare i Virtual GP. George, agitato nel dopo gara, dopo aver avuto questa notizia si è mostrato più sereno. RUSSELLRENATO

LANDO NORRIS – Archiviate le noie di connessione dei primi Virtual GP, il #4 atterra a Baku direttamente da quella Santa Devota affrontata alla stessa velocità con cui si passa sul traguardo di Monza. In gara la situazione migliora non poco quando si rende conto che di fianco al pedale dell’acceleratore ce n’è un altro che permette di rallentare l’auto, ma duellando con Gutierrez è di nuovo protagonista di manovre vietate da quattro Convenzioni sui Diritti Umani facendo così pensare che non riesca a controllare ciò che fa nelle fasi di lotta. NORRIS-PONDE DELLE SUE AZIONI

PIERRE GASLY – Attratto da una vaga somiglianza tra il castello di Baku e la Bastiglia, il #10 decide di partecipare al GP all’ombra della fortezza. L’esordio è di quelli da incorniciare: staccate lunghe, impatti con le barriere registrate persino dai sismografi, e un passo gara tale da far sembrare Thibaut Courtois un candidato alla vittoria del Titolo Mondiale reale. Noi abbiamo apprezzato moltissimo il suo volersi mettere in gioco, ma altri ne hanno soprattutto notato l’evanescente presenza arrivando così a paragonarlo ad un famoso fantasmino del cinema. CASPIERRE

SERGIO PEREZ – Si unisce con vigore alle proteste portate avanti contro Donald Trump cercando ostinatamente, da buon messicano, di abbattere tutti i muri e muretti che gli si parano davanti. Nella sua inquadratura ci sono più sponsor che frame per secondo, e pur non essendo efficace sul giro secco mette in mostra un ottimo ritmo che gli vale, come premio a fine GP, un indumento caratteristico della sua terra: pare che i nativi messicani lo donassero a chi, in una qualsiasi gara su ruote, metteva in mostra il passo migliore. MAYA ROSA

GIANLUIGI DONNARUMMA – Perde la sfida contro Courtois per un palo, ma Gigio alla guida se la cava bene. La sua prestazione ha convinto Mino Raiola a chiedere un aumento del suo stipendio, con il Milan che è stato messo in preallarme per eventuali offerte tanto dalla Juventus quanto da Red Bull Racing. Per un po’ vicino al giocatore del Manchester City: inizialmente non si capiva il perché, ma dopo aver riflettuto sul cognome del difensore è stato evidente che, per un portiere come Gigio, si trattasse di deformazione professionale. DIFENDE LAPORTE

FLOP

CHARLES LECLERC – Assorto ormai nella preparazione per la 24 H di Le Mans Virtuale, spera che la vicinanza concettuale tra La Sarthe e il Baku da seta gli consenta di guidar bene anche in Azerbaigian. Purtroppo non è così, e la gara è un apostrofo rosso tra le parole “m’incidento”. A complicare il tutto ci sono poi state le incomprensioni con il muretto box, dato che alla domanda “In quale curva fai più fatica?” Leclerc rispondeva continuamente “Quella con il Marò” non facendo capire quale svolta del circuito fosse per lui più difficile. LA CURVA CON LATORRE

ANTONIO GIOVINAZZI – Pronti, partenza, via. Nel senso però che il povero Antonio viene scaraventato fuori da F1 2019 senza possibilità di appello alcuna per la seconda volta consecutiva facendo quindi ipotizzare che il suo tecnico del computer si chiami Lando Norris. Voci di corridoio dicono che dopo essere stato escluso dal Virtual GP si aggirasse a mo’ di Morgan a Sanremo, chiedendo continuamente “Che succede?” e interrogandosi su dove fosse il problema che non permetteva al suo gioco di funzionar bene. DOV’È BUG?