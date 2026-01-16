Ecco la livrea della VCARB03, la nuova F1 di Visa Cash App Racing Bulls

Il team Visa Cash App Racing Bulls ha svelato la sua livrea per la stagione 2026 di F1 e ha presentato il nuovo pilota Arvid Lindblad nella notte italiana, in occasione di un evento storico che ha trasformato l'iconica stazione ferroviaria Michigan Central nel palcoscenico perfetto per presentare al mondo la nuova avventura del team nel Circus.

La serata ha riunito VCARB, Ford Racing e Oracle Red Bull Racing in una celebrazione congiunta dell'innovazione, della velocità e dell'eccellenza ingegneristica, dando il via a una partnership che ha fatto nascere la prima Power Unit marchiata Red Bull Ford Powertrains.

01 Cosa c'è di nuovo per Visa Cash App Racing Bulls nel 2026

Arvid Lindblad e Liam Lawson svelano la nuova livrea VCARB per il 2026 © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Un nuovo look: Liam Lawson e Arvid Lindblad, i nuovi piloti ufficiali del team, sono stati affiancati dal CEO della scuderia Peter Bayer e dal Team Principal Alan Permane quando hanno svelato la livrea davanti a 1.500 ospiti e fan che hanno seguito la diretta in tutto il mondo. Dopo essersi dimostrata la preferita dai fan nella scorsa stagione, la squadra ha scelto di mantenere il suo look completamente bianco, arricchito da un sottile richiamo alla partnership con Ford.

Una nuova line up di piloti: Lindblad prenderà posto al fianco di Liam Lawson raccogliendo l'eredità di Isack Hadjar, diventato nel frattempo compagno di squadra di Max Verstappen in Red Bull Racing. Il britannico approda nella massima serie automobilistica con la reputazione di essere veloce e implacabile.

Quella di Lindblad è stata un'ascesa fulminea , iniziata la scorsa stagione con la conquista del titolo di Formula Regional Oceania - competizione che gli ha permesso di ottenere la Superlicenza necessaria per la F1 - e la partecipazione alla stagione 2025 di Formula 2. Il britannico sarà l'unico rookie presente sulla griglia di partenza della F1 e sarà anche il più giovane pilota in stagione. È il quarto pilota di Formula 1 più giovane di tutti i tempi (e il più giovane inglese di sempre, scalzando Oliver Bearman ).

Questa sarà la prima stagione di Arvid Lindblad come pilota di F1 © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool Questo momento è davvero surreale. Essere presentato come pilota di Formula 1 in un evento come questo, in un ambiente così iconico, è qualcosa che non dimenticherò mai Arvid Lindblad

Lindblad ha dichiarato: " È un momento surreale. Essere presentato come pilota di F1 in un evento come questo, in un contesto così iconico, è qualcosa che non dimenticherò mai. Sono pronto a imparare, a lavorare e a dare il massimo in pista per iniziare questo nuovo capitolo insieme".

Essendo entrato a far parte del Red Bull Junior Team nel 2021, Lindblad è l'ultimo laureato in ordine di tempo a essersi guadagnato i galloni da pilota di Formula 1 e a poter così iniziare il suo master nella massima categoria del motorsport. Il britannico farà coppia con Lawson, al via della sua seconda stagione completa da pilota titolare, mentre un altro prodotto del vivaio Red Bull, il campione di Super Formula Ayumu Iwasa , assume il ruolo di riserva e collaudatore.

02 La livrea nel dettaglio: colori, modelli e dettagli principali

Looking cool: The new Racing Bulls livery for 2026 © VCARB/Red Bull Content Pool The crisp, clean matt-white look has been continued © VCARB/Red Bull Content Pool Sleek, blue accents trace the contours © VCARB/Red Bull Content Pool The 2026 look has a sharper, more streamlined finish © VCARB/Red Bull Content Pool The addition of blue is a reference to the partnership with Ford © VCARB/Red Bull Content Pool

Visa Cash App Racing Bulls continua ad avere un'auto bianca, con vernice opaca e design pulito. Gli eleganti accenti blu tracciano ora i contorni del telaio, elevando il design con una finitura più nitida e aerodinamica, facendo un chiaro riferimento alla nuova partnership con Ford Racing.

Lawson ha dichiarato: "La partnership tra Ford e Red Bull, l'energia che circonda il team e l'ambizione per il futuro rendono questo momento incredibilmente emozionante per far parte di VCARB. Sono più motivato che mai ad andare avanti e a contribuire a trasformare questa energia positiva in risultati in pista".

03 Cosa ci aspetta per la VCARB nel 2026?

I nuovi compagni di squadra Liam Lawson e Arvid Lindblad © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

La squadra dovrà affrontare la stessa sfida di Oracle Red Bull Racing , ovverosia disputare l'intera stagione di F1 facendo affidamento per la prima volta nella storia della scuderia su una Power Unit costruita in proprio. Il team con sede a Faenza resta però positivo sulle prospettive della prossima stagione, che inizierà con il Gran Premio d'Australia l'8 marzo.

Con la guida di Peter Bayer in fabbrica, di Alan Permane ai box e del progettista Tim Goss nel garage, il VCARB03 sembra poter dare ai propri piloti una monoposto in grado di garantire punti regolari e - perché no? - persino di farli salire sul podio.

Liam Lawson e Arvid Lindblad indossano le nuove tute da gara per il 2026 © Visa Cash App Racing Bulls La partnership tra Ford e Red Bull e l'energia che circonda il team rendono questo momento incredibilmente eccitante per far parte della VCARB Liam Lawson

La scorsa stagione, Isack Hadjar ha guidato la sua Racing Bulls VCARB02 fino al terzo posto nel Gran Premio d'Olanda. È stato il primo podio per lui e per la squadra nella sua attuale incarnazione - come Scuderia AlphaTauri il team ha ottenuto una vittoria e un terzo posto, come Toro Rosso ha conquistato la prima vittoria di una squadra Red Bull in F1 oltre ad altri due podi - con Lawson e Lindblad che faranno di tutto per conquistare altri risultati di successo con la monoposto del team faentino.

Il Team Principal Alan Permane ha dichiarato: "Il 2026 rappresenta uno dei più grandi cambiamenti tecnici che la F1 abbia mai visto e la collaborazione con Ford all'inizio di questo viaggio è estremamente significativa per noi ".

Alan Permane, Liam Lawson, Arvid Lindblad e Peter Bayer © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

"Il progetto Red Bull Ford Powertrains riunisce ingegneria, innovazione e DNA da corsa di livello mondiale e ci pone in una posizione di forza nel momento in cui lo sport entra in questa nuova era. Abbiamo lavorato a stretto contatto e siamo orgogliosi di ciò che la famiglia Red Bull ha sviluppato".

04 Guarda il lancio della livrea VCARB 2026 F1 per intero

ORBR: lancio della stagione 2026 con Ford I team Red Bull F1 svelano le livree per la stagione 2026 e la nuova partnership con Red Bull Ford Powertrains.

Puoi rivedere l'evento di lancio nel player qui sopra.