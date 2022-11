Inseguendo il successo: una Coppa del Mondo è nel mirino di Vlad Dascălu

A soli 24 anni, Vlad Dascălu sta emergendo come uno dei nomi più interessanti nel panorama della mountain bike cross country maschile, sulla scia di alcuni risultati impressionanti ottenuti dalla metà del 2021 in avanti. A un settimo posto alla gara olimpica nel 2021 hanno fatto seguito un quarto ai Campionati del Mondo e il primo podio Elite in assoluto, con la 2ª posizione conquistata nel round di Snowshoe della Coppa del Mondo di MTB di cross-country Mercedes-Benz UCI.

Il rider rumeno ha continuato a stupire durante i primi tre round della stagione della Coppa del Mondo 2022. Due terzi posti e un secondo suggeriscono che Dascălu è attualmente in un clamoroso stato di forma.

Per Dascălu essere sul podio è stata un'abitudine in questa stagione © Bartek Woliński/@wolisphoto

Quindi, con una fiducia e un successo crescenti e in sella al team ufficiale Trek Factory Racing dall'inizio del 2022, potrebbe esserci all'orizzonte una prima vittoria in Coppa del Mondo Elite?

"Beh, la mia prima stagione da élite è stata un po' impegnativa a causa della pandemia", ride Dascălu raccontando quella stagione 2020. “Penso di aver fatto forse cinque gare, il che è stato difficile. Sono il tipo di pilota che ha bisogno di correre spesso per superare i miei limiti. Quando ho iniziato a sentirmi bene, la stagione 2020 era già finita".

Fortunatamente, il 2021 ha permesso a Dascălu di entrare davvero nel vivo delle cose, arrivando al secondo posto nel cross country. "È stata la prima stagione in cui ho sentito davvero di avere il tempo per abituarmi alla nuova categoria e dare il meglio di me", dice. “La prima parte della stagione è stata utile per migliorare la mia forma e aumentare la mia fiducia. La prima volta che mi sono sentito davvero come se stessi andando di nuovo bene è stato a Leogang, dove ho ottenuto un risultato tra i primi 5. Ho capito allora che potevo raggiungere il podio”.

Dascălu ora sta combattendo regolarmente con i migliori del mondo © Bartek Woliński/@wolisphoto

Il terzo posto a Petropolis e Albstadt e il secondo posto a Nove Mesto ottenuti finora nella Coppa del Mondo di quest'anno hanno dato a Dascălu un'enorme spinta di fiducia e la voglia di ottenere più successi.

Tutto questo nonostante questa stagione di Coppa del Mondo sia iniziata in modo piuttosto claudicante per Dascălu e il team Trek Factory Racing nel round di apertura a Petrópolis. In Brasile, infatti, alcuni problemi di salute hanno influenzato la partecipazione di alcuni suoi compagni di squadra: Evie Richards e Jolanda Neff non sono riusciti a partecipare all'evento.

"Era un ambiente diverso da quello a cui eravamo abituati", Dascălu fa spallucce quando ricorda quella prima gara. “La squadra non stava andando così bene, dal punto di vista della salute, ma io mi sentivo molto bene in pista”.

Dascălu è stato campione mondiale ed europeo a livello U23 © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Allo short track (XCC) di venerdì Dascălu è stato costretto al ritiro dalla rottura della sua catena, ma non ha permesso che il ritiro stesso o la mancata partenza dalle prime file della gara olimpica integrale intaccassero la sua fiducia per la gara di domenica. Solamente una perdita di concentrazione all'ultimo giro lo ha visto infine chiudere 3°, un risultato da considerarsi comunque di tutto rispetto date le circostanze della settimana in Brasile fino a quel momento.

“L'ultimo tratto era solo single trail ed era impossibile sorpassare. Ero vicino alla vittoria, ma ero davvero stanco. Stavo facendo le cose per bene, ma è stata una gara difficile”.

Niente relax qui, è Dascălu che cerca di controllare il respiro © Bartek Woliński/@wolisphoto

Le successive due gare, ad Albstadt e Nové Město, sono descritte da Dascălu come dure ma divertenti. In particolare, quella disputata in Repubblica Ceca ha visto Dascălu combattere con il britannico Tom Pidcock per il 1° posto nell'ultimo giro. Lo sprint al traguardo ha incoronato il suo avversario, ma il rumeno si è comunque detto soddisfatto di un 2° posto che gli ha permesse di eguagliare il suo miglior piazzamento in Coppa del Mondo.

"Sono arrivato in testa al gruppo abbastanza rapidamente, ma ho avuto alcuni problemi meccanici con la mia bici e ho dovuto fermarmi per risolverli", spiega Dascălu. “Ho perso una posizione, quindi da lì in poi stavo solo cercando di recuperare quel tempo perso. L'ultimo giro mi sono sentito bene, quindi sono tornato davanti, ma alla fine Pidcock è stato più forte di me".

2 min Run vincente XCO uomini – Nové Město Si è deciso tutto allo sprint nel cross-country maschile di Nové Město.

Il fatto che Dascălu possa scrollarsi di dosso questo mancata vittoria è emblematico circa il suo approccio allo sport. Se non questa volta, allora la prossima volta. Sostenuto dalla sua nuova squadra, era conspevole di avere la sicurezza e l'allenamento per spingere ancora più forte, e i suoi podi lo hanno ampiamente dimostrato.

"Entrare a far parte del team mi ha aperto più porte", spiega. “Soprattutto per quanto riguarda l'adesione alla squadra ai training camp. Ne abbiamo fatto uno a dicembre e uno a gennaio. Abbiamo trascorso davvero molte ore in sella, e questo mi ha aiutato nell'allenamento. Anche l'assetto della bici che ho ora rende le cose molto più facili. Quando le gare sono così vicine tutto conta, quindi è stata una grande spinta”.

Dascălu ha lottato contro una sella rotta ad Albstadt per finire forte © Bartek Woliński/@wolisphoto A Nové Město Dascălu ha svuotato bene e veramente il serbatoio © Bartek Woliński/@wolisphoto

Un'altra cosa che lo ha colpito quest'anno è l'impatto dei suoi compagni di squadra Trek. I buoni compagni di squadra possono essere di grande aiuto per un atleta, e in Trek Factory Racing Dascălu ha trovato la sua tribù.

"Ho grandi compagni di squadra quest'anno", dice. "Ho imparato un po' da tutti loro". In particolare indica Jolanda Neff, attuale campionessa olimpica femminile, tre volte campionessa assoluta di Coppa del Mondo e vincitrice di 12 Coppe del Mondo. "È molto aperta", dice. "Conosce molto bene le gare e vuole dare consigli".

Guidare con i compagni di squadra Anton Cooper e Riley Amos ha anche aiutato Dascălu a scoprire linee diverse e nuovi approcci, rendendolo un pilota più creativo e innovativo. "È una grande squadra", dice.

Vlad e Anton Cooper fanno due chiacchiere a fine gara Nové Město XCO © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Alla domanda se l'attuale slancio lo vedrà conquistare la prima vittoria in Coppa del Mondo in questa stagione, Dascălu è fiducioso. Ammette che ottenere una vittoria in Coppa del Mondo è la sua "più grande motivazione".

“Mi sento bene in questo momento, ma sarà una lunga stagione. Sto cercando di dare il meglio per ogni gara, quindi spero di essere in lotta per il titolo assoluto di Coppa del Mondo”.

È probabile che nei prossimi anni avrà molte possibilità di vincere quel titolo e molti Mondiali. In termini di futuro, un podio olimpico e diventare campione del mondo sono i suoi due più grandi obiettivi. Oltre a questo? Si tratta di godersi il viaggio. "Mi vedo in competizione il più a lungo possibile", dice entusiasta Dascălu. “Amo correre. Mi vedo fare questo per molto tempo. Se mi divertirò sempre come mi diverto ora credo che rimarrò nell'ambiente per molti, moltissimi anni a venire".