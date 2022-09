Volare: quando il cliff diving e il volo acrobatico si incontrano in Puglia

inizia a salire in verticale a circa 350 km/h, flette i muscoli e si dà la spinta nel vuoto raggiungendo gli 85 km/h prima del suo ingresso in acqua.

Un rumore roco proveniente dalla destra, da quel mare che è cuore pulsante di questa cittadina, gli fa capire che non dovrà ancora aspettare a lungo. Il rombo si fa più insistente, si avvicina. Con la coda dell’occhio, il cliff diver vede avvicinarsi in volo un piccolo aeroplano acrobatico. A disposizione gli resta un attimo per concentrarsi. Poi, proprio nell’istante in cui lo Ziyko Edge 540 pilotato da

Dario Costa in cabrata mentre Artem Silchenko si tuffa

In armonia: Alessandro De Rose si tuffa mentre passa Dario Costa

Race and stunt pilot Dario Costa flies to Polignano a Mare for Volare Duet

Volare: Dario Costa in volo radente mentre Catalin Preda si tuffa

Si basa proprio su questo, sull’unione scenografica di due universi completamente diversi come il volo acrobatico e il cliff diving,

Guarda come sono riusciti a sincronizzarsi il pilota Dario Costa e un gruppo di cliff diver, pronti a lanciarsi dalle scogliere italiane della costa adriatica.

ambassador italiano del Red Bull Cliff Diving ormai di casa a Polignano - “Ho realizzato il primo tuffo ed ero un po’ spaventato, perché non sapevo cosa aspettarmi. Al secondo mi sono davvero goduto tutto, il volo, il tuffo e la vista.”

“È stato davvero speciale! È un onore far parte di questa impresa unica e mai realizzata. Abbiamo unito due sport completamente diversi, ma allo stesso tempo molto simili soprattutto dal punto di vista dell’impegno mentale” - dice

Assieme all’italiano, pronto a dare battaglia a tutti i partecipanti del round della Red Bull Cliff Diving World Series in programma a Polignano a Mare nel weekend del 18 settembre - hanno partecipato all’iconico (e unico) duetto altri tre cliff diver.

