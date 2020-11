I migliori gadget di Watch Dogs Legion

Watch Dogs Legion lascia molta libertà al giocatore. Quando vi trovate davanti ad un gruppo di miliziani armati, vicino ad uno dei tanti monumenti londinesi, potete scegliere voi come meglio gestire la situazione. Preferite giocare nei panni di un assassino silenzioso come in Hitman? Oppure generare il caos e buttarvi in mezzo alla mischia imbracciando un fucile? La scelta è solo vostra.

Durante le vostre avventure in questa Londra distopica vi imbatterete spesso in Punti Tecnologia che aspettano solo di essere raccolti, mentre altre volte vi basterà completare le missioni per riceverli come ricompensa. Questi punti vi permetteranno di sbloccare e migliorare le diverse abilità e gadget a disposizione della vostra squadra, ma quali sono gli upgrade che conviene prendere per primi? Quella che trovate qui sotto è la nostra personalissima lista dei migliori gadget di Watch Dogs Legion.

1. Profilo Profondo

Profilo profondo © Ubisoft

Profilo Profondo è un upgrade abbastanza costoso, ma è anche senza dubbio uno dei migliori da sbloccare all'inizio. Con il suo bonus potrete cominciare a reclutare anche le persone che non vedono di buon occhio la DedSec , come ad esempio guardie, poliziotti e in generale persone a cui avete causato dei danni collaterali durante le vostre scorribande.

2. Mantello RA

Mantello RA © Ubisoft

Se come noi preferite usare l'astuzia piuttosto che la forza bruta, questo upgrade è fondamentale. Vi permette di diventare invisibili per qualche istante per bypassare telecamere di sicurezza e guardie molto ostinate. Potete anche utilizzarlo per sfuggire a scontri che non potete vincere o gli incontri indesiderati. È uno strumento molto versatile.

3. Velo RA

Velo RA © Ubisoft

Come il Mantello RA, anche il Velo RA è lo strumento dei combattenti silenziosi. Questo upgrade costa solo 15 Punti Tecnologia e vi permette di nascondere i corpi delle persone che avete appena tramortito. I loro alleati ci metteranno molto di più ad accorgersi che qualcosa non va e voi avrete più tempo per pianificare la vostra imboscata perfetta.

4. Spiderbot Incursore

Spiderbot © Ubisoft

Lo Spiderbot è uno dei primi gadget che sbloccherete nella campagna principale, ed è senza dubbio anche uno dei più utili. Se vi piace fare piazza pulita in un edificio prima di entrarci fisicamente, allora vi consigliamo di spendere Punti Tecnologia per sbloccare il doppio-salto (20 punti) e il suo Mantello RA in miniatura (25 punti).

5. LTL 68P DedSec Pistol

DedSec Pistol © Ubisoft

Sebbene le vostre reclute abbiano già a disposizione un qualche tipo di arma, è sempre meglio assicurarsi che possano fare il lavoro sporco in maniera silenziosa e discreta. Per questo è una buona idea investire nella LTL 68P DedSec Pistol : con 45 punti avete a disposizione una pistola silenziata e non letale che vi permette di rimanere nascosti da occhi indiscreti. Nelle missioni finali il silenziatore torna particolarmente utile.

6. Hack Attira

Hack Attira © Ubisoft