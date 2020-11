Le migliori reclute di Watch Dogs Legion

, ogni singolo personaggio che incontrerete in questa Londra distopica può essere reclutato tra le fila di DedSec in un modo o nell'altro. Ma se avete appena iniziato a giocare a questo fantastico open-world forse non sapete bene su chi puntare, dopotutto le combinazioni di abilità e gadget a disposizione dei personaggi sono davvero moltissime. Fortunatamente per voi, qui sotto troverete la nostra personalissima selezione delle

Un operaio col drone da carico