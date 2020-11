Era il nome stesso del concorso a tradire la sua natura. Pensato per gli appassionati, realizzato per chi del mondo dei Motori non riesce proprio a fare a meno,

Guarda il giro di Dovi visto da un drone:

Indetto nella prima settimana di luglio e protrattosi per tutta la durata dell’estate, We Love Motorsports è stato un concorso a premi che ha messo i partecipanti di fronte a un bivio, a una scelta: nel vivere la vostra passione per i motori, nel seguire da vicino quel mondo che vi affascina così tanto, vi sentite più

Indetto nella prima settimana di luglio e protrattosi per tutta la durata dell’estate, We Love Motorsports è stato un concorso a premi che ha messo i partecipanti di fronte a un bivio, a una scelta: nel vivere la vostra passione per i motori, nel seguire da vicino quel mondo che vi affascina così tanto, vi sentite più “piloti” o più “meccanici” ? Ideato infatti come un test sulla personalità, il concorso aveva come scopo quello di individuare, tramite le risposte fornite a una serie di domande, quale aspetto del proprio essere appassionati di motori avrebbe fatto maggiormente breccia nell’animo di tutti i partecipanti.

Indetto nella prima settimana di luglio e protrattosi per tutta la durata dell’estate, We Love Motorsports è stato un concorso a premi che ha messo i partecipanti di fronte a un bivio, a una scelta: nel vivere la vostra passione per i motori, nel seguire da vicino quel mondo che vi affascina così tanto, vi sentite più “piloti” o più “meccanici” ? Ideato infatti come un test sulla personalità, il concorso aveva come scopo quello di individuare, tramite le risposte fornite a una serie di domande, quale aspetto del proprio essere appassionati di motori avrebbe fatto maggiormente breccia nell’animo di tutti i partecipanti.

Attraverso i caldi deserti della Dakar o le fredde lande del WRC, a bordo delle moto e delle monoposto più veloci del pianeta per sfrecciare tra i cordoli di famosissimi circuiti sparsi per il mondo, in volo tra i salti di una gara di MXGP: tutti i protagonisti di We Love Motorsports hanno affrontato, nel succitato test, un viaggio che li ha condotti

Attraverso i caldi deserti della Dakar o le fredde lande del WRC, a bordo delle moto e delle monoposto più veloci del pianeta per sfrecciare tra i cordoli di famosissimi circuiti sparsi per il mondo, in volo tra i salti di una gara di MXGP: tutti i protagonisti di We Love Motorsports hanno affrontato, nel succitato test, un viaggio che li ha condotti tra le più disparate ed emozionanti categorie che popolano il firmamento delle corse. Formula 1, MotoGP, Rally Raid, World Rally Championship, Enduro, Motocross… adrenalina e velocità sono state le parole chiave in base alle quali abbiamo scelto i mondi da far esplorare, tramite le nostre domande, ai protagonisti del concorso.

Attraverso i caldi deserti della Dakar o le fredde lande del WRC, a bordo delle moto e delle monoposto più veloci del pianeta per sfrecciare tra i cordoli di famosissimi circuiti sparsi per il mondo, in volo tra i salti di una gara di MXGP: tutti i protagonisti di We Love Motorsports hanno affrontato, nel succitato test, un viaggio che li ha condotti tra le più disparate ed emozionanti categorie che popolano il firmamento delle corse. Formula 1, MotoGP, Rally Raid, World Rally Championship, Enduro, Motocross… adrenalina e velocità sono state le parole chiave in base alle quali abbiamo scelto i mondi da far esplorare, tramite le nostre domande, ai protagonisti del concorso.

Un concorso al quale, al passo con i tempi, era possibile partecipare in tutta semplicità connettendosi qui su RedBull.com: una volta completata la procedura di registrazione, tutti hanno potuto rispondere alle domande proposte per capire se il loro posto fosse a bordo di uno dei bolidi che sfrecciano in ogni parte del mondo o sul muretto box, in attesa di perfezionare la moto o la vettura e renderla così ancora più prestazionale e performante.

Un concorso al quale, al passo con i tempi, era possibile partecipare in tutta semplicità connettendosi qui su RedBull.com: una volta completata la procedura di registrazione, tutti hanno potuto rispondere alle domande proposte per capire se il loro posto fosse a bordo di uno dei bolidi che sfrecciano in ogni parte del mondo o sul muretto box, in attesa di perfezionare la moto o la vettura e renderla così ancora più prestazionale e performante.

Un concorso al quale, al passo con i tempi, era possibile partecipare in tutta semplicità connettendosi qui su RedBull.com: una volta completata la procedura di registrazione, tutti hanno potuto rispondere alle domande proposte per capire se il loro posto fosse a bordo di uno dei bolidi che sfrecciano in ogni parte del mondo o sul muretto box, in attesa di perfezionare la moto o la vettura e renderla così ancora più prestazionale e performante.

A We Love Motorsports ha potuto partecipare chiunque, a patto che quel “chiunque” avesse ovviamente più di 18 anni. Per avere la possibilità di essere estratti vincitori di uno dei 100 cappellini ufficiali Red Bull, infatti, erano sufficienti la registrazione e la risposta alle domande sulla propria personalità. Discorso diverso, invece, per chi avesse voluto tentare la sorte cercando di conquistare (sempre al termine di un’estrazione) la possibilità di vivere un’esperienza unica al fianco di un pilota di MotoGP: per salire a bordo di una vettura da RallyX assieme ad Andrea Dovizioso sul tracciato off-road di Maggiora, infatti, era necessario dichiarare di possedere un valido documento d’acquisto di almeno due lattine di Red Bull al momento della registrazione sul sito. Una volta dimostrato di aver comprato il prodotto, il concorso sarebbe proseguito con le stesse modalità: una serie di domande, prive di risposte giuste o sbagliate, avrebbero atteso ciascun partecipante con l’intento di scoprire la sua indole… pistaiola o meccanica. Poca spesa, tanta resa: non capita infatti tutti i giorni di poter condividere un'intera giornata - e l'abitacolo di una vettura da corsa - con uno dei piloti più veloci del Motomondiale.

A We Love Motorsports ha potuto partecipare chiunque, a patto che quel “chiunque” avesse ovviamente più di 18 anni. Per avere la possibilità di essere estratti vincitori di uno dei 100 cappellini ufficiali Red Bull, infatti, erano sufficienti la registrazione e la risposta alle domande sulla propria personalità. Discorso diverso, invece, per chi avesse voluto tentare la sorte cercando di conquistare (sempre al termine di un’estrazione) la possibilità di vivere un’esperienza unica al fianco di un pilota di MotoGP: per salire a bordo di una vettura da RallyX assieme ad Andrea Dovizioso sul tracciato off-road di Maggiora, infatti, era necessario dichiarare di possedere un valido documento d’acquisto di almeno due lattine di Red Bull al momento della registrazione sul sito. Una volta dimostrato di aver comprato il prodotto, il concorso sarebbe proseguito con le stesse modalità: una serie di domande, prive di risposte giuste o sbagliate, avrebbero atteso ciascun partecipante con l’intento di scoprire la sua indole… pistaiola o meccanica. Poca spesa, tanta resa: non capita infatti tutti i giorni di poter condividere un'intera giornata - e l'abitacolo di una vettura da corsa - con uno dei piloti più veloci del Motomondiale.

L'impianto di Maggiora, situato nei dintorni di Novara, è stato forse il luogo perfetto per dare la possibilità ad Andrea Dovizioso di prendere confidenza con l' Audi EKS S1 RX del team EKS, compagine svedese che dal 2014 al 2018 ha preso parte al Campionato Mondiale FIA Rallycross. Il #04, assolutamente non nuovo tanto allo sterrato quanto al mondo fuoristrada a due e a quattro ruote, si è trovato di fronte un vero e proprio mostro meccanico: capace di erogare 600 CV di potenza massima e di bruciare lo 0-100 km/h in appena 2"5, la vettura utilizzata da Mattias Ekstrom e compagni nelle stagioni 2016 e 2017 del FIA World Rallycross Championship è una di quelle automobili che devono essere trattate con rispetto. Con oltre 800 Nm di coppia a disposizione e le quattro ruote motrici, l'Audi EKS S1 RX è in grado di mozzare il respiro grazie alle sue accelerazioni monstre: ecco perché Andrea, prima di scarrozzare il fortunato vincitore del concorso, ha trascorso parte della sua giornata in alcuni run... esplorativi della pista di Maggiora.

L'impianto di Maggiora, situato nei dintorni di Novara, è stato forse il luogo perfetto per dare la possibilità ad Andrea Dovizioso di prendere confidenza con l' Audi EKS S1 RX del team EKS, compagine svedese che dal 2014 al 2018 ha preso parte al Campionato Mondiale FIA Rallycross. Il #04, assolutamente non nuovo tanto allo sterrato quanto al mondo fuoristrada a due e a quattro ruote, si è trovato di fronte un vero e proprio mostro meccanico: capace di erogare 600 CV di potenza massima e di bruciare lo 0-100 km/h in appena 2"5, la vettura utilizzata da Mattias Ekstrom e compagni nelle stagioni 2016 e 2017 del FIA World Rallycross Championship è una di quelle automobili che devono essere trattate con rispetto. Con oltre 800 Nm di coppia a disposizione e le quattro ruote motrici, l'Audi EKS S1 RX è in grado di mozzare il respiro grazie alle sue accelerazioni monstre: ecco perché Andrea, prima di scarrozzare il fortunato vincitore del concorso, ha trascorso parte della sua giornata in alcuni run... esplorativi della pista di Maggiora.