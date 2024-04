Tutto quello che c'è da sapere sui weekend Sprint della F1 nel 2024

01 Cos'è una Sprint Race di F1?

La Sprint Race è, per definizione, una gara... sprint, dunque più breve e intensa rispetto a un Gran Premio vero e proprio. I GP di Formula 1 vengono disputati su una distanza complessiva di circa 300 km, mentre per completare una Sprint Race occorre che vengano percorsi circa 100 km: un terzo della normale distanza di gara, con un tempo di gara che - abitualmente e a scanso di interruzioni dovute a bandiere rosse - si aggira attorno ai 30/40 minuti.

A differenza di quanto accade nei GP, nelle Sprint Race non è prevista una sosta ai box obbligatoria. Il numero di giri da percorrere, infatti, è così basso da consentire ai piloti di disputare l'intera Sprint con lo stesso treno di gomme. Le Sprint Race, questa volta proprio come i Gran Premi, assegnano poi punti validi per il Mondiale Piloti e il Mondiale Costruttori. Il vincitore incamera 8 punti, e solo i primi 8 piloti al traguardo - e non i primi 10 come avviene invece nei GP - conquistano punti iridati.

Ruota a ruota: Max Verstappen e Lando Norris nella Sprint © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 Un po' di storia

I weekend di F1 con il format Sprint hanno fatto la loro prima apparizione durante la stagione 2021, con l'esordio di questo innovativo format che è andato in scena sul circuito di Silverstone per poi essere replicato a Monza e a Interlagos. Sin dall'inizio l'obiettivo è stato quello di aggiungere più competizione e spettacolo al weekend del Gran Premio, andando a sostituire una sessione di prove libere con una gara. Nella versione originaria del format le qualifiche del sabato si tenevano al venerdì andando a stilare la griglia di partenza della Sprint Race. L'ordine d'arrivo di quest'ultima, invece, decretava le posizioni di partenza per il Gran Premio della domenica.

Il format è stato poi modificato in modo tale da sostituire un'altra sessione di prove libere con una specifica sessione di qualifiche per la Sprint Race da tenersi al venerdì pomeriggio. Chiamate Qualifiche Shootout, queste prove ufficiali aggiuntive ricalcano la struttura a tre manche delle qualifiche tradizionali ma differiscono da esse sia per una durata minore sia per l'obbligo di utilizzare un determinato tipo di mescola di pneumatici nelle prime due manche della sessione. Le Qualifiche Shootout determinano quindi la griglia di partenza della Sprint Race, in programma sabato mattina e trattata a questo punto come una gara a sé stante: a stabilire le posizioni di partenza del Gran Premio, infatti, provvedono le qualifiche tradizionali, di nuovo disputate al sabato pomeriggio.

Sergio Pérez guida la Sprint Race in Azerbaijan © Getty Images / Red Bull Content Pool

03 Cosa succede durante le Qualifiche Shootout?

Come accennato poco più sopra, le Qualifiche Shootout mantengono un format simile a quello delle qualifiche standard. Una grande differenza sta però nella durata delle singole manche, inferiore rispetto a quella delle qualifiche tradizionali. I piloti, per mettere a segno un tempo, hanno infatti a disposizione 12' nella SQ1, 10' nella SQ2 e appena 8' nella SQ3. Al diminuire dei minuti corrisponde però un aumento della pressione: non sempre si ha tempo di mettere a segno due tentativi, e dunque commettere un errore nel proprio giro cronometrato si traduce spesso e volentieri in una posizione di partenza infelice nella Sprint Race. A differenza delle qualifiche standard, inoltre, in caso di sessione asciutta è obbligatorio utilizzare gomme con mescola Media nella SQ1 e nella SQ2 e pneumatici con mescola Morbida nella SQ3.

Sergio Pérez vince la Sprint in Azerbaigian © Getty Images / Red Bull Content Pool

04 Come si svolge il weekend?

A seguito delle modifiche apportate al format nel corso della pausa invernale che ha preceduto il via della stagione 2024, i weekend Sprint della Formula 1 hanno nuovamente cambiato volto alla vigilia di questo Campionato. Ecco, giorno per giorno, cosa accade in pista durante un fine settimana Sprint.

Venerdì mattina: Prove libere

Venerdì pomeriggio: Qualifiche Shootout

Sabato mattina Sprint Race

Sabato pomeriggio: Qualifiche

Domenica pomeriggio: Gran Premio

05 Quali sono i punti in palio?

Quando il format Sprint ha fatto il proprio debutto erano solamente i primi tre i piloti che conquistavano punti iridati. Ora, dopo varie modifiche apportate durante gli anni, sono i primi 8 al traguardo a raccogliere punti valevoli per il Campionato del Mondo. La ripartizione è la seguente:

P1: 8 punti

P2: 7 punti

P3: 6 punti

P4: 5 punti

P5: 4 punti

P6: 3 punti

P7: 2 punti

P8: 1 punto

Pérez prende il comando a Baku © Getty Images / Red Bull Content Pool

06 Quali sono i weekend Sprint della stagione 2024?

Nel corso della stagione 2024 di Formula 1 saranno sei i weekend di gara caratterizzati dal format Sprint. Quest'ultimo debutterà in Cina e Miami, mentre tornerà in Austria per la terza volta, ad Austin e in Qatar per la seconda volta e in Brasile per la quarta volta.

Gran Premio Circuito Data Cina Shanghai International Circuit 19-21 aprile Miami Miami International Autodrome 3-5 maggio Austria Red Bull Ring 28-30 giugno Stati Uniti Circuit of the Americas 18-20 ottobre Brasile Interlagos 1-3 novembre Qatar Lusail International Circuit 29 novembre-1 dicembre

07 La Sprint ha un impatto sul Gran Premio di domenica?

L'ordine di arrivo della gara Sprint non determina la griglia di partenza del GP della domenica, ma può comunque avere un impatto, soprattutto se un pilota riceve una penalità da scontare o se la squadra deve effettuare riparazioni importanti dopo un incidente. In questo caso, il pilota potrebbe ritrovarsi a dover iniziare il Gran Premio scattando dalla pitlane.

Nei weekend Sprint la mancanza pressoché totale di Prove Libere, tuttavia, costringe team e piloti a fare maggiore affidamento al lavoro svolto al simulatore. Non è infatti raro - soprattutto in caso di problemi tecnici, interruzioni dovute a bandiere rosse o meteo inclemente - che non si abbia a disposizione il tempo necessario per svolgere simulazioni di qualifica e di gara, con gli assetti che vengono quindi stabiliti tenendo conto delle indicazioni che arrivano dai piloti chiamati a svolgere il lavoro sul simulatore.

Max Verstappen è il pilota che ha vinto il maggior numero di Sprint Race © Getty Images/Red Bul Content Pool

08 Chi ha il miglior record nelle gare Sprint?

Max Verstappen ha dominato le gare Sprint così come ha dominato il Campionato del Mondo di F1 nelle ultime stagioni, vincendo sette delle 12 gare disputate finora. Valtteri Bottas ha ottenuto due vittorie, mentre George Russell, Sergio Perez e Oscar Piastri ne hanno ottenuta una ciascuno.