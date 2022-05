Wenkis vince la prima edizione di Red Bull Stream If You Can

La mia carriera da Streamer su Twitch nasce dal desiderio di unire la mia passione per la musica e quella per i videogames. Essendo una cantante, nelle mie live mi piace essere sempre un po' canterina, ma in realtà il mio content principale è Call of Duty poiché la mia passione per i videogiochi è nata proprio grazie al competitive di CoD. Ogni tanto mi piace portare nuovi giochi in live, come GTA RP, titoli horror, Valorant o giochi per interagire con la community. Cerco sempre di mettermi alla prova anche se a volte finisco per mettermi in ridicolo davanti alla chat.