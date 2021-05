WFLWR: Intervista a Marco Orsi

Bolognese, classe 1990, Marco Orsi è vice campione mondiale e campione europeo di nuoto, specializzato nelle distanze brevi dello stile libero, del dorso e del delfino.

Nel corso della sua carriera ha vinto 30 medaglie internazionali, 40 titoli italiani oltre a venti record italiani di velocità di cui, attualmente, ne detiene ancora tre.

È membro del gruppo sportivo Fiamme Oro – Polizia di Stato ed è tesserato per il Circolo nuoto UISP Bologna.

Ciao Marco, complimenti per aver accettato di partecipare all’edizione 2021 della Wings for Life World Run ! Ci racconti il tuo percorso sportivo? A quanti anni hai cominciato a praticare sport?

Ho iniziato alla tenera età di 4-5 anni nella piscina di Budrio, assieme alle mie sorelle.

Dopo due anni di corsi estivi, un istruttore che monitorava i miglioramenti dei vari ragazzini, ha notato qualcosa di speciale in me e parlando con i miei genitori ci ha suggerito di intraprendere la strada dell’agonismo. Ed eccomi qui, per fortuna ci abbiamo creduto.

È stato subito primo amore con il nuoto o sei partito praticando qualche altro sport?

Da piccolo ho praticato diversi sport, ma nessuno di questi mi ha rapito il cuore come il nuoto. Sono sempre stato innamorato di questo sport, non stavo mai fermo e facevo dispetti in giro per la vasca, mi chiamavano “il pesciolino”.

Dove correrai la tua Wings for Life?

Nella mia splendida Bologna, spero nel bel tempo così da poter dare il massimo.

Quanto è importante inserire un’attività come la corsa nel tuo sport?

La corsa è un’attività che ha poca attinenza con il mio sport, però ad inizio stagione può aiutare a lavorare sodo sul fiato per poi trovare giovamento durante la stagione!

Quali e quante attività sportive pratichi oltre al nuoto?

Pratico solo nuoto perchè gli 11/12 allenamenti settimanali non mi permettono di fare altro.

Però ho qualche hobby, il beach volley, beach tennis, basket, MTB e bici da corsa.

Il consiglio che ti chiedono più spesso (e come rispondi di solito)?

Sui social mi tempestano di domande, mi prendono come esempio da seguire e io sono davvero fiero e felice di aiutare le generazioni future e potergli dare un sostegno tecnico e psicologico.

Marco Orsi © marcoorsi.com

La tua distanza ideale di corsa?

Purtroppo non corro molto bene e dovrei migliorare la tecnica di corsa, quando pratico la corsa più o meno corro tra i 5 e i 10 km.

La distanza più lunga che hai mai corso?

Direi sui 10 km, la morte! (ride, ndr)

Ti piace ascoltare la musica mentre ti alleni fuori dalla vasca?

Di solito sono sul lungo mare siciliano e mi piace godermi profumi e rumori di questa splendida terra, ma sono musica dipendente e ogni tanto mi piace caricarmi ascoltando playlist dedicate.

Genere musicale preferito?

Pop, rock, in realtà mi piace ascoltare tutti i generi.

Misuri i tuoi allenamenti con un dispositivo?

Non sono mai riuscito a fare questo tipo di operazione, in realtà sarei davvero curioso di monitorare tutti i miei valori durante l’allenamento in acqua.

Correre per perdersi o correre per ritrovarsi?

Dipende da come ti svegli la mattina, ma sono più per il correre per ritrovarsi!

Come ti ricarichi quando sei stanco e ti servono un paio di ali?

Che domande, bevo Red Bull! (ride, ndr)