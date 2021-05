WFLWR: Intervista a The Fashion Jogger

Lisa Migliorini è “ The Fashion Jogger ”, un fenomeno social che su Instagram vanta qualcosa come 400mila followers e mezzo miliione di visualizzazioni su YouTube.

Le sue più grandi passioni, la corsa, la moda e la fisioterapia sono unite in un perfetto match grazie a outfit da corsa sempre nuovi e fashion a cui ispirarsi, review di scarpe da running e le gare più belle alle quali ha partecipato.

Ma conosciamola meglio.

Ciao Lisa, complimenti per aver accettato di partecipare all’edizione 2021 della Wings for Life World Run! Ci racconti come hai conosciuto questa manifestazione?

Conosco la gara già da molto tempo. La causa che sposa mi è molto vicina: oltre che Influencer, sono anche Fisioterapista e, nei miei anni di studio, ho trascorso parecchi mesi di tirocinio nell’Unità Spinale della mia città. È una realtà di cui tutti sappiamo l’esistenza, ma, a meno che non si abbia qualcuno di vicino con una lesione midollare, non si realizza fino in fondo le difficoltà e ostacoli che essa comporta, alla persona stessa ma anche a tutto il nucleo familiare. Ho visto persone che, da un giorno all’altro, in un battibaleno, hanno visto cambiare completamente la loro vita, ma avere la forza di un leone nel superare ogni ostacolo. Sarebbe davvero stupendo trovare una cura per le lesioni midollari.

Dove correrai la tua Wings for Life World Run?

Se saremo ancora gialli e potremo muoverci più liberamente, probabilmente mi recherò sul lago d’Orta. È un luogo che adoro ed è da un pò di tempo che non ci vado.

Hai già partecipato a edizioni precedenti della WFLWR?

No, è la prima volta che partecipo e non vedo l’ora! Sarà super divertente.

Quanti km pensi di correre prima che la Catcher Car ti raggiunga?

Guardando sul sito, dove c’è un bellissimo simulatore, se dovessi fare un lento a 4’:50/km, per esempio, dovrei correre 30 km prima che la catcher car mi raggiunga. A quel punto però dovreste venirmi a raccogliere con il cucchiaiono!! Penso quindi che farò il mio allenamento, cercando di correre più chilometri possibili.

Quante volte ti alleni in una settimana?

In base al lavoro e agli impegni, mi alleno 5-6 giorni a settimana. Quotidianamente pratico in casa allenamenti fitness.

La tua distanza ideale?

Le mie distanze preferite per ora sono i 10 km e la mezza maratona. Non saprei scegliere tra le due, entrambe mi danno tante soddisfazioni. Le emozioni più grandi però le ho provate nella mezza maratona: se non sei in forma la sofferenza è tanta, ma se è il giorno giusto e tutto funziona come deve, il divertimento e la consapevolezza del proprio corpo sono altissimi, la felicità all’arrivo è immensa. Immagino la soddisfazione all’arrivo di una maratona: non si potrà misurare, l’importante è averla preparata, così da concluderla con il sorriso sulle labbra. Questo è il mio prossimo obiettivo a lungo termine.

La distanza più lunga che hai mai corso?

Per ora la mezza maratona.

Ascolti la musica mentre corri?

Ogni tanto, ma solo quando corro i lenti e le corse di recupero. Ho delle cuffiette che mi permettono di ascoltare la musica ma allo stesso tempo di ascoltare i miei compagni di allenamento. Quando faccio degli allenamenti più intensi invece, preferisco ascoltare solo il mio corpo e le mie sensazioni.

Genere musicale preferito?

Non ho un genere preferito, spazio molto tra la musica commerciale, soprattutto straniera.

Misuri le tue corse con un dispositivo?

Certamente! Utilizzo un orologio gps per i miei allenamenti, per poi caricarli su diverse app. Delle volte mi capita di aver bisogno di staccare e correre solo ascoltando le mie sensazioni, corro con un semplice cronometro.

Scarica l'app della Wings for Life World Run 2021

Ci dici qual è il tuo account di Strava?

Su Strava mi trovate come The Fashion Jogger.

Il consiglio di running che ti chiedono più spesso (e come rispondi di solito)?

Ricevo quotidianamente parecchi messaggi. Tra i più frequenti ci sono i consigli per iniziare a correre, e che scarpe utilizzare. Io rispondo che è fondamentale non avere fretta, e andare per step. Innanzitutto comprare delle scarpe da running di qualità e farsi consigliare il modello da una persona esperta: va valutato l’appoggio del piede in statica e in dinamica per poter indirizzare verso una scarpa neutra o più sostenitiva. È molto utile iniziare alternando qualche minuto di corsa con il cammino, in questo modo si abitua gradualmente il corpo allo sforzo della corsa, e si evita un eccessivo sovraccarico ed eccessiva fatica che potrebbe demotivare nel continuare. Lo stretching a fine allenamento va sempre effettuato e, se si ha la possibilità, all’inizio è utile alternare le uscite di corsa con un’altra attività sportiva (per esempio bicicletta/cyclette). In questo modo si allena la muscolatura e il sistema cardio respiratorio senza sovraccaricare le articolazioni. In contemporanea, sarebbe perfetto dedicare anche solo 10 minuti al giorno al fitness: il corpo del runner va costruito e il rinforzo del core, degli addominali e dei glutei, per esempio, è molto importante.

Correre per perdersi o correre per ritrovarsi?

Correre per ritrovarsi: la corsa per me e per molti altri, è anche uno sfogo quotidiano, uno scarica-stress. Anche se talvolta è un momento in cui si sfugge dai problemi, alla fine ci si ritrova sempre con noi stress: la visione e gli ostacoli della vita appaiono più chiari. La corsa apre la mente e stimola la concentrazione.

La tua gara più bella?

Per ora la Miami Halloween Half Marathon, che ho corso a ottobre 2019 per un progetto con Diadora. Abbiamo corso all’alba e correre lungo l’oceano con il sole che sorgeva è stato stupendo. Tutte le gare possono essere belle per qualcosa, ma gareggiare all’estero ha sempre un altro sapore. La corsa è un ottimo modo per fare il turista, e questa è un’altra delle cose che non vedo l’ora di tornare a fare.

Come ti ricarichi quando sei stanca e ti servono un paio di ali?

Non si può sempre essere in forma, ci sono gli alti e bassi, ed è giusto così, l’importante è ascoltarsi e capire quando la stanchezza è solamente data dalla pigrizia o dalle poche ore di sonno della notte prima, oppure è una stanchezza diversa, data da un periodo di forte stress o da troppo allenamento, per esempio. Quando sono di fronte alla prima situazione, cerco di non farmi tentare dal divano e penso alla bellissima sensazione che provo alla fine di ogni allenamento. Indosso le scarpette ed esco, senza pensarci troppo. Nel caso in cui la mia stanchezza fosse più importante e perdurasse per più tempo, solitamente mi prendo qualche giorno /una settimana di scarico, in cui faccio più giorni di riposo, mi dedico di più allo stretching e corro solo a sensazione. Se è necessario, controllo le analisi del sangue per valutare il mio stato generale di salute e vedere se c’è qualcosa che non va.