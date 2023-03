La storia di Ceb, il Re di Dota 2

CEB: A Major Comeback Dota 2 player Sébastien Debs returns from retirement to help his team win at an ESL One Stockholm Major.

La sua carriera è iniziata nel 2011 con il Team Shakira, dove ha giocato sotto il nome di 7ckingMad, prima di passare a Mortal Teamwork attraverso un breve periodo con i Western Wolves. Negli MTW Ceb è riuscito a dimostrare il suo potenziale presentandosi come serio contendente per il The International del 2012, sconfiggendo i rivali NEXT.kz nelle finali del West Qualifier. Sfortunatamente, come molti team di esport alle prime armi, gli MTW sono falliti, costringendo Ceb a tornare nel Team Shakira appena riformato. Dopo diverse fusioni, cambi di nome e di ruolo, il team è stato per un po' DD.Dota, per poi risorgere dalle ceneri fino a diventare Sigma, il team con cui Ceb ha raggiunto i suoi primi successi.

In seguito Ceb lascia il team e lavora per un periodo come analista presso lo Shanghai Major, prima di arrivare finalmente negli OG Esport in qualità di coach. Le sue capacità permettono alla squadra di raggiungere livelli incredibili: dominano e vincono ai major di Francoforte, Manila, Boston e Kiev. Tuttavia, prima del The International del 2018, OG subisce una serie di defezioni pesantissime, con giocatori chiave come Gustav "s4" Magnusson e Tal "Fly" Aizik che sono andati via lasciando dietro di sé un vuoto enorme da colmare.

