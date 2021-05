Torna la Wings for Life World Run!

Il 9 maggio 2021, alle ore 13, potrai correre con migliaia di persone in tutto il mondo, nello stesso identico momento. Il percorso? Non ha fine. La vera sfida della Wings for Life è provare a correre il più lontano possibile, finché la Catcher Car virtuale non ti avrà raggiunto e superato.

Il suo inseguimento inizierà 30 minuti dopo il segnale di partenza, con la macchina che aumenterà gradualmente la propria velocità, superando così un partecipante dopo l'altro. Se corri per divertimento verrai superato al chilometro 5, mentre per i corridori professionisti la distanza si potrà allungare fino a 60 km (e oltre!)

In questo modo tutti taglieranno il traguardo, perché sarà proprio il traguardo ad inseguirti. Un traguardo virtuale che si affianca a un traguardo benefico. Che vede Diadora come orgoglioso partner tecnico di questa grande iniziativa solidale.

