Una Wings for Life World Run da record

Ad aggiudicarsi la competizione maschile è stato, per la terza volta nella storia della gara (le prime due volte nel 2017 e 2018), lo svedese Aron Anderson , che ha spinto la sua sedie a rotelle per 66,8 km, mentre la russa Nina Zarina (con 60,2 km) ha conquistato il suo terzo titolo consecutivo, dopo quelli siglati nel 2019 e nel 2020.

Con la partenza unica alle 13:00 (ora italiana), ma in punti diversi del globo, la Wings for Life World Run ha connesso tutti i runner grazie alla app ufficiale , grazie alla quale ogni runner ha avuto informazioni sulla posizione della Catcher Car, ma soprattutto ha potuto rivivere quella sensazione di evento a lungo dimenticata a causa delle limitazioni della pandemia.

