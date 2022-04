Con Marco Fontana e Gianluca Gazzoli alla Wings for Life World Run 2022

Ci siamo, la Wings for Life World Run 2022 è ormai alle porte. Manca infatti poco meno di un mese al via del più grande evento benefico di running, in programma domenica 8 maggio in contemporanea mondiale, per sostenere la ricerca di una cura per le lesioni del midollo spinale.

Tutti potranno partecipare all’edizione 2022 della Wings for Life World Run. Atleti professionisti, semplici amatori e partecipanti in sedia a rotelle potranno liberamente decidere se prendere parte a uno degli eventi organizzati e dal percorso già definito (nel caso delle App Run registrate su www.wingsforlifeworldrun.com ) o correre la Wings for Life World Run da soli o con amici, in qualsiasi luogo essi desiderino, sempre grazie all’esperienza esclusiva offerta dall’apposita App.

1 min Le voci di Marco Fontana e Gianluca Gazzoli alla Wings for Life World Run Marco Aurelio Fontana e Gianluca Gazzoli presteranno le loro voci alla Wings for Life World Run 2022

A rendere ancora più divertente e coinvolgente questa edizione dell’evento provvederanno due nomi italiani d’eccezione, entrambi chiamati a prestare la propria voce per questa buona causa. Il pluripremiato atleta di ciclocross e mountain bike Marco Aurelio Fontana accompagnerà infatti i partecipanti spingendoli a dare il massimo, mentre il conduttore televisivo e radiofonico Gianluca Gazzoli sarà voce della Catcher Car virtuale, il temibile traguardo mobile che, scattato 30’ esatti dopo il via, andrà all’inseguimento dei partecipanti sancendone l’eliminazione una volta raggiunti.

“È la nona edizione della Wings for Life World Run, un evento benefico che amo e in cui credo molto. Negli anni passati ho dato il mio supporto come ambassador, correndo e invitando tutti coloro che mi seguono a farlo per contribuire a trovare una cura alle lesioni del midollo spinale” - ha dichiarato Marco Aurelio Fontana - “Quest’anno sono felice di essere la voce che accompagnerà chi corre, perché so quanto sia importante durante una gara essere sostenuti e spinti a dare il massimo”. All’entusiasmo di Marco ha fatto eco quello di Gianluca Gazzoli: “È stato molto divertente registrare la voce della Catcher Car ma è anche una grande responsabilità: penso infatti che un intero Paese correrà avendo “paura” della mia voce e temendo il mio arrivo”, ha infatti aggiunto.

Marco Aurelio Fontana spingerà i partecipanti a dare il massimo © Alessandro Dealberto

In 120.000, provenienti da 134 nazioni diverse, hanno partecipato alla scorsa edizione da record della Wings for Life World Run. Il 100% delle quote d’iscrizione e delle donazioni effettuate in occasione di questo evento di solidarietà unico al mondo viene devoluto alla Fondazione Wings for Life, da anni in prima linea nel finanziare progetti di ricerca scientifica mirati a trovare una cura per le lesioni del midollo spinale.

Tutti i partecipanti alla Wings for Life World Run 2022 partiranno domenica 8 maggio nello stesso momento (le 13:00 ora italiana), con l’intento di percorrere il maggior numero di km possibile: non esiste infatti un vero traguardo da raggiungere, e ogni partecipante è un finisher. A decretare l’eliminazione dei partecipanti saranno infatti le Catcher Car: indipendentemente dal fatto che siano reali o virtuali - a seconda che si prenda parte a un Flagship Event o a un App Run Event -, scatteranno dopo 30’ esatti dal via e si muoveranno all’inseguimento dei corridori accelerando gradualmente il proprio passo per raggiungere e superare i partecipanti l’uno dopo l’altro. La corsa finirà nel momento in cui si verrà raggiunti dalla Catcher Car, con l’ultimo uomo e l’ultima donna a essere raggiunti che saranno decretati vincitori di questa edizione della Wings for Life World Run.

Gianluca Gazzoli presterà la voce alla Catcher Car © Alessandro Dealberto

L’evento è aperto a tutti, e vi darà la possibilità di mettere a segno le vostre migliori prestazioni correndo per una nobile causa. Dai diciottenni agli over 80, dagli atleti amatori a quelli in sedia a rotelle: tutti potranno prendere parte alla corsa, puntando a sensibilizzare il mondo su una tematica così importante e delicata.

Chi si fosse già iscritto alla Wings for Life World Run, infine, potrà allenarsi in modo decisamente particolare: avrà infatti la possibilità di partecipare alle esclusive sessioni di allenamento tenute da Matteo Artina, preparatore atletico molto noto nella scena olimpica. L’appuntamento con questo training session è all’Idroscalo Club di Milano (Via Circonvallazione Idroscalo, 29 – Segrate) il 10, 17 e 24 aprile alle ore 10:00 e a Il Centro di Arese (Via Luraghi 11 - Arese) il 2 maggio, sempre alle ore 10:00. Per info e prenotazioni non dimenticate di inviare una mail a info@redbull.com: i posti sono limitati!

Ora che sai tutto il necessario, cosa aspetti? Allaccia le scarpe e corri anche tu per chi non può: iscriviti subito alla Wings for Life World Run 2022!