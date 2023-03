Con Lisa Migliorini e Massimo Caputi alla Wings for Life World Run 2023

Wings for Life World Run The world's biggest running event connects runners and wheelchair users globally with a fun, unique format and compelling charitable objective: 100 percent of entry fees go to spinal cord research.

Anche quest’anno la Wings for Life World Run sarà un evento globale e totalmente inclusivo, al quale potrà prendere parte davvero chiunque: atleti, runner professionisti, semplici amatori e partecipanti in sedia a rotelle, nello stesso giorno e nella stessa ora in tutto il mondo inizieranno a correre accomunati da un’unica e lodevole causa. Così come accaduto nelle passate edizioni, si potrà partecipare o unendosi a una delle App Run che vengono organizzate in tutta Italia (maggiori informazioni in merito si possono trovare sul sito www.wingsforlifeworldrun.com) o seguendo il proprio percorso preferito, dato che grazie all’App Wings for Life World Run ognuno potrà fare parte dell’evento globale a prescindere dal luogo in cui si trovi. Il 100% del ricavato, esattamente come accaduto in tutte le precedenti edizioni dell’evento, sarà interamente devoluto a sostegno della ricerca scientifica sulle lesioni spinali.

A rendere ancora più speciale la Wings for Life World Run del 2023 saranno due speciali ambassador: a Lisa Migliorini e Massimo Caputi spetterà infatti il compito di prestare la voce durante la 10ª edizione dell’evento benefico. Lisa Migliorini - @TheFashionJogger su Instagram - avrà il compito di spronare tutti i partecipanti alla Wings for Life World Run, mentre Massimo Caputi (una delle voci più belle e amate nel mondo delle telecronache sportive e della radiofonia) impersonerà la catcher car, il traguardo mobile virtuale che 30’ dopo il via partirà all’inseguimento dei corridori eliminandoli una volta raggiunti. “È un onore essere la voce motivatrice di un evento benefico come la Wings for life World Run. Ho deciso di partecipare perché è una corsa davvero speciale con un obiettivo unico: correre per chi non può”, ha commentato Lisa Migliorini. “Ho scelto di aderire perché lo scopo benefico è molto importante e mi rende felice sapere che tutto il ricavato sia destinato alla ricerca di una cura per le lesioni al midollo spinale. Essere la voce della catcher car è divertente e mi auguro lo sia anche per tutti i partecipanti”, le ha fatto eco Massimo Caputi.

