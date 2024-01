Wings for Life World Run: al via la campagna "Bring a friend"

Se è vero che la felicità è reale solo se condivisa, cosa c’è di meglio che partecipare al più grande evento benefico di corsa al mondo con un amico, un familiare o il proprio partner? In un'entusiasmante collaborazione con il partner globale Philips Sports Headphones, Wings for Life World Run è lieta di annunciare il lancio della straordinaria campagna "Bring A Friend". Questa iniziativa, concepita per amplificare l'esperienza e la gioia della partecipazione, offrirà un'opportunità imperdibile a tutti gli appassionati di running.

Solo dalle ore 12.00 del 18 alle ore 12.00 del 25 gennaio 2024, tutti coloro che si iscriveranno alla Wings for Life World Run riceveranno una seconda iscrizione in omaggio. Le sorprese però non finiscono qui! Oltre alla seconda registrazione gratuita, i partecipanti riceveranno anche un voucher da utilizzare per l'acquisto di un nuovo set di cuffie sportive Philips, che garantiscono un'esperienza sonora straordinaria durante l’attività fisica. Incluse nel pacchetto dell’iniziativa anche le esclusive magliette Adidas , altro global partner dell’evento, con stampato il logo ufficiale della manifestazione.

