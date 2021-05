I numeri della Wings for Life World Run

è la sfida perfetta se cerchi la giusta motivazione per correre. Non solo perché ti darà la carica per sfidare e sfuggire la Catcher Car, ma anche - e soprattutto - perché correndo potrai aiutare la ricerca.

Dal 2014 infatti, in qualità di fondazione di beneficenza, Wings for Life sostiene la ricerca all'avanguardia in tutto il mondo. Con un obiettivo ambizioso: trovare una cura per le lesioni del midollo spinale.