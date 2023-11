10 momenti epici dai Worlds 2023 di League of Legends

È stato un finale trionfale per la stella dei T1 che ha partecipato a otto tornei mondiali e finalmente ha vinto nella sua terra d'origine. La quarta vittoria ai Mondiali è stata un momento importante per l'intero team, con Zeus che si è aggiudicato il titolo di MVP nella partita finale. Già riconosciuta come una delle migliori, se non la migliore, squadra di League of Legends al mondo, questa è un'altra pagina aggiunta alla gloriosa storia di successo dei T1.