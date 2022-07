Chi è Wout van Aert, il gigante sotto i riflettori del Tour de France

È imparentato con Jose van Aert, un cugino olandese da parte di suo padre che ha corso nel gruppo professionistico dal 1988 al 1994 e ha fatto apparizioni al Tour e al Giro d'Italia, anche se Van Aert senior non raggiunse mai le altezze inebrianti del giovane van Aert. La coppia si è messa in contatto solo quando van Aert era già un ciclista appassionato, e continua a partecipare alle sue gare ogni volta che può.

È imparentato con Jose van Aert, un cugino olandese da parte di suo padre che ha corso nel gruppo professionistico dal 1988 al 1994 e ha fatto apparizioni al Tour e al Giro d'Italia, anche se Van Aert senior non raggiunse mai le altezze inebrianti del giovane van Aert. La coppia si è messa in contatto solo quando van Aert era già un ciclista appassionato, e continua a partecipare alle sue gare ogni volta che può.

È imparentato con Jose van Aert, un cugino olandese da parte di suo padre che ha corso nel gruppo professionistico dal 1988 al 1994 e ha fatto apparizioni al Tour e al Giro d'Italia, anche se Van Aert senior non raggiunse mai le altezze inebrianti del giovane van Aert. La coppia si è messa in contatto solo quando van Aert era già un ciclista appassionato, e continua a partecipare alle sue gare ogni volta che può.