World of Warcraft: Shadowlands riporta in vita vecchie conoscenze

Lo scorso anno World of Warcraft ha celebrato il suo 15° anno di età, un traguardo importante che ci ha permesso di guardare indietro e realizzare quanto si sia evoluta negli anni questa mastodontica serie. Ma nonostante tutto nel 2020 WoW non ha dato segnali di cedimento e nelle prossime settimane potremo finalmente mettere le mani su Shadowlands, l'ottava espansione di questo storico MMO.

Le vicende di Shadowlands si differenziano fin dalle prime battute da quanto visto in passato: il focus si sposta dalle terre mortali di Azeroth per concentrarsi su quello che sta avvenendo negli inferi, il luogo in cui finiscono le anime dei personaggi i cui punti ferita raggiungono lo zero. Ovviamente questa idea permette a Blizzard di rispolverare i mitici Boss del passato e riportare in auge vicende ormai entrate nella storia, ma procediamo con ordine.

World of Warcraft: Shadowlands © Blizzard

"Tutti i giocatori sanno bene che Shadowlands è il luogo in cui finiscono i mortali quando terminano i propri giorni su Azeroth e altri mondi" ci ha detto Steve Danuser , lead narrative designer di World of Warcraft: Shadowlands. "Ma a parte qualche sporadico episodio, non ci siamo mai addentrati seriamente nei suoi reami, nessuno ha mai visto come si mostra in-game. Questa è un'ottima opportunità per definire l'estetica di Shadowlands e il significato che ha per i vivi di Azeroth".

In questa terra sono presenti quattro infiniti reami , alcuni paradisiaci, altri infernali, ma sono proprio i secondi quelli più conosciuti. Basta pensare a Maldraxxus , casa della necromanzia e luogo di nascita del Flagello, menzionata per la prima volta in un vero classico del gaming su PC, Warcraft III . Tutti sanno che esiste ma nessuno sa cosa sia realmente: "Maldraxxus ci ha dato l'emozionante opportunità di immaginare un reame in cui i resti di eoni di battaglie devono ancora combattere contro le forze che vorrebbero la distruzione delle Shadowlands. Abbiamo immaginato una nuova storia di profondi conflitti ma anche tante piccole storie molto personali".

Confrontato con le luci accese e l'architettura scintillante di Bastion , Maldraxxus è terribilmente tetra e oscura, il posto maligno per eccellenza. Ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze, questa è anche la casa delle forze armate delle Shadowlands, dove guerra, onore e ordine sono i pilastri di questo sistema ultraterreno.

"Quando entrerete in una nuova zona per la prima volta, i colori, le forme e le creature del luogo vi faranno subito capire che tipo di esperienza state per vivere. Storia e arte vanno di pari passo: quando stavamo progettando Shadowlands sapevamo che volevamo creare alcuni posti idilliaci e altri più infernali, ed è lì che per la prima volta abbiamo distinto tematicamente Maldraxxus da Revendreth ".

Gli inferi di WoW © Blizzard

"Dentro Maldraxxus troverete un sacco di creature maligne da combattere, creature a tratti familiari che probabilmente avrete già incontrato nella vita terrena. Ma troverete anche dei personaggi più in sintonia con voi, dotati di uno scopo più alto e nobile . Alcuni di loro vorranno persino riportare ordine e disciplina dove ora regna il caos".

Quando l'espansione è stata annunciata per la prima volta, molti giocatori hanno subito pensato che fosse semplicemente un trucco per riportare in vita i personaggi del passato, ma come molte prime impressioni anche in questo caso dietro c'è molto di più, un nuovo mondo che davvero prende vita grazie a questa premessa.

"Arrivati a Maldraxxus incontrerete personaggi come Draka , che vi spiegheranno che tipo di vita hanno condotto su Azeroth e quali sono le ripercussioni sulla loro nuova esistenza. Oppure persone come Vashj , orgogliosa e arrogante come se fosse ancora in vita, che vi racconterà di gesta eroiche che hanno permesso di difendere le Shadowlands dai nemici".

Mini-boss di Shadowlands © Blizzard

Una volta che avrete messo piede nei nuovi territori, scoprirete fin da subito che c'è qualcosa che non va: l' Anima , ovvero l'essenza della vita che muove ogni cosa nell'aldilà, sta lentamente svanendo da tutti i reami e le conseguenze potrebbero essere catastrofiche. "Nel reame di Bastion questa carenza comincia a mettere in crisi la fede stessa nel sistema che fino a quel momento aveva funzionato così bene. In Ardenweald l'antica foresta sta per finire le risorse che la tengono in vita, mettendo a rischio il ciclo di rinascita di Antichi e Dei. A Revendreth l'Anima viene accumulata e strappata da chi ne ha più bisogno, causando l'oblio eterno di molte nobili anime".

Quest Hub di Shadowlands © Blizzard

Mentre a Maldraxxus l'assenza di Anima significa meno soldati, scontri interni tra le casate che risiedono nel reame e caos senza fine. Una storia stranamente machiavelliana, piena di misteri e intrighi politici.

"Il reame di Maldraxxus è molto diverso dalle altre zone dell'espansione, il clima di tensione è palpabile e i conflitti interni portano a nuove alleanze e cambi di casacca continui. Ci siamo divertiti molto a sviluppare questo tema così particolare, dobbiamo ammettere che si differenzia molto da quello delle altre zone delle Shadowlands".