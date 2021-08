Tutto quello che dovete sapere su WRC 10

La celebre serie di videogiochi dedicata al rally non intende rallentare davanti a nulla e WRC 10 ne è la testimonianza tangibile: ci aspettano nuove modalità, nuove funzionalità e tante piccole innovazioni che puntano a rinfrescare la formula a cui ormai siamo abituati. Se tutto questo non bastasse, il nuovo capitolo di WRC desidera anche celebrare il 50° anniversario della competizione con una montagna di contenuti vintage che faranno brillare gli occhi agli appassionati. Con la release ufficiale dietro l'angolo, abbiamo scambiato quattro chiacchiere con il game director di WRC 10 per capire cosa ci possiamo aspettare da questo nuovo gioco di rally.

Quali sono le nuove funzionalità che avete aggiunto al gioco?

WRC 10 è un pacchetto ricco di "prime volte". L'editor di livree è una novità che gli appassionati della serie WRC stavano aspettando da un bel po' di tempo. L'abbiamo sviluppato lasciando al giocatore massima libertà creativa: si potranno modificare le macchine storiche e tutti i mezzi di Junior WRC, WRC, WRC3, WRC2, oltre a quelli della stagione in corso. Il colore e il materiale esterno potranno essere cambiati a piacimento, poi si potrà scegliere se usare gli sticker predefiniti (compresi quelli dei brand ufficiali) oppure ideare da zero anche quelli. Non vediamo l'ora di scoprire le creazioni più belle della community.

WRC 10 sta arrivando © KT Games

La modalità dedicata al 50° anniversario è un'altra grossa aggiunta. Per celebrare i 50 anni di storia del WRC abbiamo creato una modalità in cui i giocatori viaggeranno nel tempo tra il 1973 e oggi, impersonando i piloti più famosi di sempre, dietro il volante delle macchine più iconiche, sugli sterrati che hanno fatto la storia della competizione.

Le squadre private sono un'altra novità di questa edizione e rappresentano un nuovo modo di dominare la modalità carriera. I giocatori ora possono crearsi il proprio team e progettare nuove abilità, ruoli e strategie di management inedite per la serie. Ovviamente, in combinazione con l'editor di livree, le possibilità sono infinite.

Poi ci sono gli stage Shakedown : dei test da affrontare a tavoletta che fanno parte della preparazione agli eventi e rendono l'esperienza della carriera ancora più realistica. Come nella vita vera, i piloti in questo modo avranno l'opportunità di modificare al volo il proprio setup in base alle condizioni del tracciato e del meteo. Gli stage Shakedown saranno disponibili anche in Quick Play perché sappiamo che i giocatori amano guidare su sezioni corte e veloci.

Infine, abbiamo reso le driver cards più complete con l'inserimento di informazioni e statistiche più dettagliate sul proprio pilota. In questo modo i giocatori potranno tenere traccia della propria performance e condividerla in maniera più chiara coi propri amici. Il gioco adesso fa anche da coach e vi propone le prossime attività in base alla vostra esperienza.

In che modo WRC 10 celebra i 50 anni della competizione?

Trovate tutto nella modalità dedicata all'anniversario, potrete rivivere i momenti più epici di sempre e imparare cose nuove sulla storia del rally. È davvero il modo migliore per scoprire cosa rende questo sport così unico e appassionante. Imparando a conoscere la storia del WRC, inoltre, avrete a disposizione anche nuovi spunti interessanti per creare il vostro team in maniera realistica nella modalità carriera.

Devo ammettere che l'emozione di guidare macchine leggendarie come la Peugeot 205, la Subaru Impreza o la Toyota Celica in location memorabili come Grecia, Italia e Nuova Zelanda è davvero impagabile.

WRC 10 ha dei tracciati fenomenali © KT Games

Su quali aspetti vi siete concentrati per migliorare l'esperienza rispetto al precedente capitolo della serie?

In ogni nuovo gioco di WRC cerchiamo sempre di capire come migliorare il realismo dell'esperienza e il fattore divertimento del gameplay. Guardiamo cosa abbiamo già creato e come possiamo migliorare le modalità esistenti, ascoltiamo i feedback della community e della stampa, cerchiamo di capire come migliorare la simulazione dello sport reale.

In quanto videogioco ufficiale della competizione, lavoriamo a stretto contatto con gli organizzatori del WRC per aggiungere al gioco le nuove macchine e i nuovi regolamenti, le squadre della stagione in corso, i team, le nazioni e tanto altro. La modalità dedicata al 50° anniversario ci ha dato la scusa perfetta per aggiungere nuove macchine, tracciati e tutto quello che ne consegue.

Mettetevi alla prova con WRC 10 © KT Games

Come avete migliorato la simulazione in questo capitolo?

Il nostro motore fisico è in costante evoluzione e i cambiamenti sono stati molteplici: il rapporto tra le gomme e il terreno è molto più preciso e reattivo, il sistema delle sospensioni è stato completamente rinnovato e anche la gestione elettronica del motore è stata rivista. Abbiamo modificato il sistema legato all'aerodinamica dei componenti che adesso ha un'influenza maggiore sulla guida, gli effetti del terreno sono più realistici e lo stesso vale per le collisioni.

La fisica del gioco è senza dubbio la componente più complessa e importante, ma crediamo che tutti questi miglioramenti contribuiscano a creare un'esperienza di guida più realistica e soddisfacente. Una volta messo a punto il modello abbiamo anche coinvolto Sébastien Loeb per avere un feedback. Diciamo solo che dopo averlo sentito ci siamo convinti di aver raggiunto un livello di realismo davvero inedito per la serie.

Cosa puoi dirci della nuova modalità carriera?

Il livello massimo ora è stato aumentato da 60 a 80. E questo significa che si potranno anche sbloccare più abilità nella sezione apposita. Abbiamo aggiunto nuovi specialisti, come il logistics manager, che riduce i costi degli eventi e aumenta il morale, o il PR in grado di aumentare la reputazione e l'head of sponsor che migliora gli introiti. Ogni compagno di squadra adesso ha una specifica personalità che i giocatori, in quanto manager, dovranno imparare a conoscere se vogliono creare la migliore coesione possibile.

WRC 10 © KT Games

Su che piattaforme potremo giocare a WRC 10?

WRC 10 sarà disponibile dal 2 settembre per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. La versione per Switch arriverà più avanti.