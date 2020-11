Nel salotto di casa di Thierry Neuville non si è corso e non si correrà, in casa nostra invece – e per il momento – sì. Dopo aver regolarmente ospitato il Rally d’Italia in Sardegna, l’Italia si appresta ad accogliere di nuovo i protagonisti del World Rally Championship. E a farlo, per di più, in una cornice totalmente inedita:

l’Autodromo Nazionale Monza.

Sarà infatti tra i cordoli del Tempio della Velocità che verranno scritti gli ultimi capitoli di una stagione 2020 che nessuno dei protagonisti riuscirà a dimenticare in fretta e facilmente, con lo spettro di un eventuale (e per ora altamente improbabile) annullamento che vorrebbe dire non riuscire ad assegnare il Titolo Iridato: con meno di 7 round disputati, secondo regolamento FIA,

il campionato non avrebbe infatti valenza mondiale.