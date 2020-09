Le cose da sapere sul WRC 2020

Il pulsante “pausa” è stato premuto sabato 14 marzo 2020, in quello che avrebbe dovuto essere il penultimo giorno di gara del Rally del Messico. È stato durante il terzo appuntamento di un’annata che aveva già mandato in archivio i round di Monte-Carlo e Svezia che il WRC ha dovuto arrendersi – come tutti in quel periodo – di fronte ad un qualcosa che si stava dimostrando enormemente più grande di lui. La polvere delle stradine di Guanajuato che si posa, i motori che si spengono, le saracinesche dei garage che si abbassano: in quel weekend di metà marzo il Mondiale Rally ha sventolato bandiera bianca, non immaginando minimamente quanto a lungo essa sarebbe rimasta a sventolare indisturbata.

Sono serviti quasi sei mesi esatti per ammainare il vessillo di resa. Sei mesi nel corso dei quali il WRC ha voluto parlare poco dovendo però fare molto: con una stagione da salvare, modifiche importanti e incisive ad un calendario intercontinentale si sono rese non solo necessarie ma addirittura fondamentali. Sono svaniti attesissimi ritorni, sono scomparsi appuntamenti storici. Ma si è corso ai ripari come si è potuto, riuscendo ad inserire in una stagione mutilata delle novità che vestiranno sicuramente – e per tutti i protagonisti – i panni delle incognite.

Thierry Neuville durante il Rally del Messico © Janus Ree

Il primo grosso punto di domanda è rappresentato proprio dal Rally d’Estonia, il round che nel primo fine settimana di settembre darà ufficialmente fuoco alle polveri al WRC post lockdown. Dopo aver fatto visita nella terra del campione in carica Ott Tanak, il Mondiale Rally si dirigerà verso le polverose stradine della Turchia, paese che nel weekend del 20 settembre ospiterà il quinto appuntamento stagionale del WRC 2020. Solo a quel punto, in un periodo dell’anno diverso rispetto a quello a cui siamo sempre stati abituati, sarà il momento per la Sardegna di entrare in scena: la tappa italiana del Mondiale Rally si terrà infatti sull’isola dei quattro mori nel fine settimana dell’11 ottobre, ad autunno ormai iniziato e con l’intento di sopperire alla mancanza di un Rally di Germania mutilato nel suo percorso prima e cancellato poi.

A quel punto, una volta lasciatosi alle spalle il round tricolore, al WRC non rimarrà altro che affrontare il Rally di Ypres, un’altra novità dell’ultim’ora comparsa in sostituzione dell’annullato Rally del Giappone: in Belgio il World Rally Championship approderà nel fine settimana del 22 novembre, in quello che – allo stato attuale delle cose e salvo stravolgimenti – dovrebbe essere l’ultimo dei 7 appuntamenti previsti in questa difficile stagione 2020. L’auspicio, per FIA, WRC stesso, mondo del Motorsport e appassionati, è che questo apparente equilibrio con fatica raggiunto rimanga stabile fino al termine dell’annata. Qualora uno solo di questi appuntamenti dovesse dare forfait, infatti, il World Rally Championship non vedrebbe assegnato il Titolo Mondiale: sole sei tappe, da regolamento della Federazione, non basterebbero per dare valenza iridata alla stagione.

E i piloti? E i team? Beh, è presto detto per coloro che non ricordano quale fosse la situazione una volta tagliato il traguardo del Rally del Messico. Sebastien Ogier, l’uomo che avrebbe dovuto ritirarsi al termine di questa stagione ma che sta saggiamente valutando di rinviare il tutto almeno a fine 2021, è leader della classifica – aridaje – a bordo della sua Toyota. Il fenomeno di Gap con i suoi 62 punti guarda piuttosto di sottecchi Elfyn Evans, il britannico che tanto aveva sorpreso nelle prime uscite di questo 2020. Al volante di una Yaris da più parti considerata la migliore auto del lotto (e prima difatti nella classifica costruttori), Evans dopo tre round del WRC si ritrovava in saccoccia ben 12 punti di vantaggio su Thierry Neuville, l’uomo partito a razzo a Monte-Carlo e finito a cactus in quel del Messico. È comunque ancora una volta il belga il portabandiera di Hyundai, la Casa che suo malgrado ci ha regalato uno spavento abominevole grazie a quell’ Ott Tanak (5° con 38 punti ) decollato a tutta velocità sulle stradine del Principato.

4° è il Wonder Boy Kalle Rovanpera, figlio d’arte e talento purissimo: il giovanissimo finnico ripartirà nella sua stagione d’esordio con 22 punti da recuperare sul leader della classifica Ogier, consapevole di avere tra le mani un mezzo che gli consentirà di esprimersi al meglio su tutte le superfici che dovranno essere affrontate. In questo tripudio di Toyota e Hyundai – che non piazza la terza i20 in Top 6 solamente per via della sfortuna e dell’alternanza tra Sebastien Loeb e Dani Sordo – qualche segnale incoraggiante lo stavano iniziando a mandare Teemu Suninen ed Esapekka Lappi, i due finlandesi chiamati a tenere le briglie di una Ford non efficace e chirurgica come le sue dirette avversarie ma capace di colpi di reni inaspettati che potrebbero cogliere di sorpresa un po’ tutti.