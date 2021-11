semplicemente non avrebbe dovuto esistere. Nessuno aveva in mente di chiudere la stagione del World Rally Championship in modo così atipico, con un circuito che fa della Velocità il proprio credo prestato a ospitare vetture pensate per superfici irregolari e tortuose. Eppure, a causa del forzato forfait del Rally d’Ypres, i protagonisti del WRC per il gran finale dell'annata 2020 si ritrovarono lì, tra i cordoli dell’

La storia a volte si ripete. Anche quando, programmi alla mano, non dovrebbe. Nel 2020, agli inizi del 2020, l’ ACI Rally Monza semplicemente non avrebbe dovuto esistere. Nessuno aveva in mente di chiudere la stagione del World Rally Championship in modo così atipico, con un circuito che fa della Velocità il proprio credo prestato a ospitare vetture pensate per superfici irregolari e tortuose. Eppure, a causa del forzato forfait del Rally d’Ypres, i protagonisti del WRC per il gran finale dell'annata 2020 si ritrovarono lì, tra i cordoli dell’ Autodromo Nazionale Monza .

L’appuntamento brianzolo avrebbe comunque dovuto rappresentare un unicum, un qualcosa di estemporaneo e irripetibile. Invece, grazie successo della passata edizione, l’ACI Rally Monza si è meritato il ruolo di riserva di lusso nella stagione 2021 del WRC. In attesa di una defezione che, per via degli strascichi lasciati dall'anno passato, è puntualmente arrivata. È stato il forzoso annullamento del Rally del Giappone, infatti, a spalancare nuovamente le porte del Tempio della Velocità ai team, alle auto e ai piloti del World Rally Championship. Chiamati, come lo scorso anno, a chiudere la propria stagione in uno dei circuiti più famosi del mondo.

