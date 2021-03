Gli sterrati di WRC 9 arrivano su Nintendo Switch

WRC 9 ha ricevuto un caloroso benvenuto quando è uscito sul mercato lo scorso anno: offriva tante modalità diverse, splendide location da esplorare e un gameplay in grado di risultare accessibile ma mai banale. È probabilmente il capitolo migliore della serie e adesso finalmente è arrivato anche su Nintendo Switch . Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Sébastien Waxin, racing project manager di Nacon, per capire se questa nuova versione portatile ha le carte in regola per entrare nell'olimpo dei giochi per Switch.

Prima di tutto abbiamo chiesto a Waxin cosa ne pensa del processo di porting su Nintendo Switch. Ci ha detto che la sfida quest'anno è stata molto più impegnativa (WRC 8 è stato il primo titolo della serie ad approdare sulla console portatile di Nintendo), dato che il gioco era stato pensato con la next-gen di PlayStation e Xbox in mente. "La versione per Nintendo Switch è arrivata per ultima ma di certo non è meno importante per noi" ha commentato. "Il risultato finale è decisamente all'altezza del nome che porta e include tutti i contenuti presenti nelle altre versioni del gioco".

Non ci sono molti giochi di rally su Switch, quindi era molto importante fare le cose per bene e rispettare l'entusiasmo dei giocatori che hanno fatto capire chiaramente agli sviluppatori che tipo di esperienza stavano cercando. "Significa molto per noi riuscire a soddisfare le aspettative degli appassionati" ha ammesso Waxin. "Volevamo che WRC 9 diventasse un "must-have" per Nintendo Switch".

Soddisfare le aspettative dei fan

Waxin ci ha spiegato che il primo obiettivo degli sviluppatori era quello di portare su Switch gli stessi contenuti delle altre versioni del gioco, sia per quanto riguarda i veicoli e i tracciati, sia per tutto ciò che viene aggiunto dalle svariate modalità di gioco. Dopo l'esperienza con WRC 8 avevano individuato diversi punti di criticità che rendevano difficile adattarsi alle specifiche tecniche della console Nintendo.

Uno screenshot di WRC 9 © KT Games

"Questa sfida vale assolutamente tutti gli sforzi che richiede, a 18 mesi di distanza dal rilascio del prequel abbiamo ancora 500.000 tracciati completati ogni mese su Nintendo Switch. Nel 2020 ci è capitato di vedere anche cifre che superavano il milione" ci ha rivelato durante l'intervista. "Questa piattaforma è molto importante per i nostri fan, quindi ci siamo assicurati che WRC 9 offrisse l'esperienza profonda che loro cercavano. L'unica modalità che non siamo riusciti a replicare è co-driver, quella che si trova nel DLC per le altre piattaforme, ma presto su Nintendo Switch arriverà un aggiornamento che sbloccherà il multiplayer sincronizzato, lo split-screen locale e un sacco di nuove sfide da affrontare ".

Parlando di sfide, un elemento fondamentale del porting su Switch riguarda la performance generale del gioco, a prescindere che si decida di giocare in modalità portatile o attaccati al televisore. Cosa siete riusciti a fare a riguardo con WRC 9?

"Con la serie WRC cerchiamo sempre di ottenere un'esperienza il più realistica possibile tra fisica e gameplay" ci ha spiegato Waxin. "Ovviamente non troverete mai su Switch la stessa offerta di periferiche che possono vantare le altre console o i PC. Sulla piattaforma Nintendo sappiamo che i giocatori useranno prevalentemente i Joycon ma il DNA del gioco deve rimanere immutato, quindi non è sempre semplice trovare il giusto compromesso".

Un sacco di funzionalità

Nacon e gli sviluppatori di KT Games hanno lavorato duramente per portare tutte le funzionalità di WRC 9 su Switch, ma quali sono quelle che i giocatori dovrebbero essere più ansiosi di provare?

"Ripeto, portare gli stessi contenuti su Switch è stata una sfida tosta, quindi per me è molto difficile scegliere una funzionalità in particolare" ha ammesso Waxin. "Sappiamo che alcuni giocatori avevano dei problemi con la modalità Carriera del precedente capitolo, quindi suggeriamo di partire da lì per valutare i progressi fatti. È sempre una soddisfazione vedere il proprio team crescere, gestire il calendario degli eventi e portare il proprio pilota in cima alle classifiche".

Quando hanno svelato l'esistenza di WRC 9, gli sviluppatori avevano anche annunciato che le chiamate del co-pilota erano state riviste da zero per migliorare il realismo dell'esperienza. Secondo Waxin queste indicazioni una volta venivano registrate in un modo diverso, mentre ora il team lavora con piloti professionisti che sono in grado di registrare le chiamate in maniera molto più fluida e naturale . In che modo tutto questo influenza il giocatore? Per Waxin: "Migliora il feeling del gioco e il flow delle indicazioni. Non sembra più di seguire un navigatore con la voce robotica e questo si riflette nei dettagli dei diversi tracciati e nella precisione delle descrizioni".

Durante una derapata tutto è più difficile

Ogni simulatore di Rally che si rispetti deve offrire una sfida degna di questo nome agli appassionati. Quali sono i tracciati più difficili di WRC 9?

"Personalmente credo che il Rally in Giappone sia dannatamente difficile . Guidare sulle montagne a velocità vertiginose attraverso sezioni molto strette è una sfida molto impegnativa. Bisogna stare attenti anche ad alcune trappole importanti, come elementi che sporgono dai bordi e barriere di sicurezza. Amo molto guidare anche in Nuova Zelanda, dove a volte mi sembra di riuscire a danzare da una curva all'altra tenendo il veicolo in derapata. Mi piace molto giocare con il trasferimento del peso del mezzo".

Pensate che le prossime edizioni di WRC torneranno sulla console Nintendo? "Certo. Questa piattaforma è ancora nei nostri progetti per i prossimi capitoli di WRC. Con Nintendo Switch è possibile giocare ai nostri titoli ovunque ci troviamo e, grazie al cloud gaming, stiamo cominciando a vedere questa possibilità anche su altre piattaforme. Ma Nintendo Switch per il momento rimane la soluzione più diffusa e quella su cui ci concentreremo maggiormente.