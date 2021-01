Il calendario del WRC 2021

(subentrata a Michelin come fornitore unico) e con l’assenza dolorosa del Col de Turini, Prova Speciale cancellata forzatamente dal percorso di quest’anno per via delle forti alluvioni che hanno colpito di recente la zona.

in programma dal 26 al 28 febbraio, il primo dei due eventi ospitati dalla Finlandia in questo 2021 per la prima volta nella storia porterà i protagonisti del WRC oltre il Circolo Polare Artico. Neve e ghiaccio saranno presenza costante di questo evento, pronto a condurre i piloti fin sull’uscio di Babbo Natale: il Parco Assistenza del Rally Arctic, infatti, sarà piazzato proprio a Rovaniemi, la città ritenuta “residenza” ufficiale del noto vecchiardo di rosso vestito. Una volta abbandonate le gelide lande finniche, il WRC farà tappa in

Cancellato è stato invece il Rally di Svezia, un evento che neppure lo scorso anno aveva avuto vita facile data l’assenza pressoché totale di neve. Al suo posto, per la felicità degli amanti delle gomme chiodate, è subentrato il Rally Arctic: in programma dal 26 al 28 febbraio, il primo dei due eventi ospitati dalla Finlandia in questo 2021 per la prima volta nella storia porterà i protagonisti del WRC oltre il Circolo Polare Artico. Neve e ghiaccio saranno presenza costante di questo evento, pronto a condurre i piloti fin sull’uscio di Babbo Natale: il Parco Assistenza del Rally Arctic, infatti, sarà piazzato proprio a Rovaniemi, la città ritenuta “residenza” ufficiale del noto vecchiardo di rosso vestito. Una volta abbandonate le gelide lande finniche, il WRC farà tappa in Croazia: Zagabria e le stradine asfaltate dei dintorni ospiteranno i bolidi del Mondiale Rally dal 22 al 25 aprile, con il Rally del Portogallo che andrà invece in scena quasi un mese dopo (20-23 maggio).

Cancellato è stato invece il Rally di Svezia, un evento che neppure lo scorso anno aveva avuto vita facile data l’assenza pressoché totale di neve. Al suo posto, per la felicità degli amanti delle gomme chiodate, è subentrato il Rally Arctic: in programma dal 26 al 28 febbraio, il primo dei due eventi ospitati dalla Finlandia in questo 2021 per la prima volta nella storia porterà i protagonisti del WRC oltre il Circolo Polare Artico. Neve e ghiaccio saranno presenza costante di questo evento, pronto a condurre i piloti fin sull’uscio di Babbo Natale: il Parco Assistenza del Rally Arctic, infatti, sarà piazzato proprio a Rovaniemi, la città ritenuta “residenza” ufficiale del noto vecchiardo di rosso vestito. Una volta abbandonate le gelide lande finniche, il WRC farà tappa in Croazia: Zagabria e le stradine asfaltate dei dintorni ospiteranno i bolidi del Mondiale Rally dal 22 al 25 aprile, con il Rally del Portogallo che andrà invece in scena quasi un mese dopo (20-23 maggio).