Tutti i giochi di Xbox Series X disponibili al lancio

Fan della grande X tenetevi forte, Xbox Series X arriverà sugli scaffali il 10 novembre , dando vita ufficialmente alla quarta generazione di console Microsoft. Sulla console siamo sicuri che sappiate già tutto, comprese le interessanti informazioni sulla Smart Delivery, quindi oggi ci concentriamo su un altro punto importante: quelli che trovate qui sotto sono i giochi di Xbox Series X che saranno disponibili al lancio .

Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla © Ubisoft

La serie si sposta dalla Grecia antica per focalizzarsi su Eivor, un vichingo senza paura che dovrà condurre il proprio clan dalla Norvegia alle coste dell'Inghilterra del nono secolo.

Borderlands 3

Un gioco che abbiamo già visto, ricco di loot e boss demenziali da sconfiggere. Siamo sicuri che ci sono giocatori la fuori che ancora devono recuperare questa piccola perla, questa volta a 60 fps e 4K.

Cuisine Royale

No, non è un gioco culinario. Cuisine Royale è un battle-royale free-to-play davvero brutale che arriverà sulle console di prossima generazione grazie allo Smart Delivery.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty Black Ops Cold War © Activision

Un nuovo CoD, questa volta ambientato nei primi anni della Guerra Fredda. La campagna sarà ambientata principalmente a Berlino, in Vietnam, in Turchia e in Russia, ma le vicende promettono di regalare colpi di scena degni delle migliori spy-story.

Devil May Cry 5: Special Edition

DMC 5 ritorna in scena, sfruttando le capacità incredibili del nuovo hardware. Non c'è altro che dovete sapere.

DiRT 5

Un nome, una certezza. Con la serie DIRT potrete salire a bordo di un'ampia gamma di veicoli studiati appositamente per i tracciati più sporchi e fangosi del pianeta.

Enlisted

Enlisted © Gaijin Entertainment

Questo MMO a squadre in prima persona è un'esclusiva temporanea XBX. Le sue meccaniche sono molto interessanti e il ritmo di gioco è decisamente meno frenetico delle sue controparti. Provate a dargli una chance.

Evergate

Evergate, già presente su PC e Nintendo Switch, porta i suoi puzzle e le sue piattaforme anche sulla console di Microsoft.

The Falconeer

The Falconeer è un gioco di combattimento open-world caratterizzato da frenetici duelli aerei in un misterioso mondo tutto da esplorare. In sella ad un potente uccello da guerra dovrete farvi largo tra le fazioni che si contendono le sue coste per cambiare il vostro destino e quello dei vostri compagni.

Fortnite

Fortnite © Fortnite

Questo probabilmente lo conoscete già, giusto?

Forza Horizon 4

Ebbene sì, anche Forza Horizon 4 non vuole mollare il colpo. Uscito originariamente nel 2018 questo gioco di corse open-world si è rinnovato di continuo, arrivando ad includere oltre 700 macchine su licenza.

Gears 5

Uno dei giochi migliori di questa generazione, prendetelo ad occhi chiusi. Vi diciamo solo che Kait Diaz scoprirà l'origine delle Locuste.

Gears Tactics

Gears Tactics © Xbox Game Studios

Un gioco a turni davvero magistrale. Veloce, brutale, profondo. Se siete fan della serie e delle sue atmosfere, non potete lasciarvelo scappare.

Grounded

Un gioco di sopravvivenza ambientato nel giardino di una casa qualsiasi. I giocatori hanno le dimensioni di una formica, quindi qualsiasi insetto diventa una minaccia portentosa da sconfiggere.

King Oddball

Questo piccolo puzzle game basato sulla fisica include oltre 160 livelli.

Maneater

Maneater © Deep Silver

Un gioco d'azione open-world in cui potrete guidare il vostro squalo attraverso i pericoli della baia per cercare la vostra agognata vendetta.

Manifold Garden

Altra esclusiva temporanea: un gioco indie in prima persona in cui dovrete risolvere dei puzzle ispirati all'artista Escher.

NBA 2K21

L'unico gioco di basket in grado di offrire un'esperienza completa e appagante.

Observer: System Redux

Observer © Bloober Team, Anshar Studios

La remaster di un gioco horror del 2017, frutto della partnership tra Anshar Studios e Bloober Team.

Ori and the Will of the Wisps

Uno dei platform più incredibili di questa generazione di console. Vario, preciso e coloratissimo. Un must-have per ogni appassionato.

Planet Coaster Console Edition

Il simulatore di parchi a tema arriva finalmente anche sulle console. Il suo profondo editor di paesaggi vi permetterà di spendere ore e ore a creare il vostro personalissimo parco di divertimenti.

Sea of Thieves

Sea Of Thieves © Microsoft

Questa celebre avventura piratesca open-world arriva anche su Xbox Series X, ma non è una sorpresa visto che è stata commissionata proprio da Microsoft.

Tetris Effect: Connected

La versione moderna e definitiva di Tetris. I possessori di Game Pass potranno giocarci gratis dal lancio.

War Thunder

Uno dei MMO free-to-play più vasti e divertenti dedicati ai velivoli da guerra della seconda guerra mondiale.

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition © Warhammer

I fan ci staranno sicuramente già giocando, e saranno felici di sapere che i loro progressi potranno essere trasferiti sulla nuova console.

Watch Dogs: Legion

In Watch Dogs Legion potremo vivere le sventure che la resistenza di DedSec è costretta a subire in una Londra in rovina a causa di un’entità conosciuta come Zero-Day. I giocatori dovranno reclutare nuovi membri nelle fila dell’organizzazione e usare le loro particolari abilità per affrontare ogni genere di avversità, liberando una volta per tutte la capitale Inglese dai suoi tiranni digitali.

WRC 9 FIA World Rally Championship

Uscita qualche mese fa, questa nuova incarnazione della serie WRC arriva anche su next-gen con grafica e performance generali migliorate.

Yakuza 7: Like a Dragon

Yakuza 7 Like a Dragon © Ryu Ga Gotoku Studio

Ichiban Kasuga, un membro della Yakuza di basso rango, era stato lasciato a morire dall'uomo di cui più si fidava: questa è la storia della sua vendetta. Anche in questo caso potrete portare i vostri progressi sul nuovo hardware se già ci state giocando.

Yes, Your Grace