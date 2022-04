Il nuovo allenamento del pro di FIFA Yvng Savage

Nel mondo degli esport non si sa mai quando uscirà un nuovo talento, soprattutto considerando che le capacità innate spesso non bastano e i giocatori devono continuamente migliorarsi con dedizione e disciplina. Prendete per esempio Yvng Savage , una stella nascente del mondo di FIFA che si è fatta notare dopo aver battuto ben 512 giocatori in un torneo nel 2018. La cosa pazzesca non è solo il fatto che sia riuscito a vincere contro tutti quei player, ma anche - e forse soprattutto - che quello fosse il primo torneo a cui partecipava in vita sua.

Yvng Savage ha imparato a giocare a FIFA da un amico, per poi perfezionare le sue skill con le partite online e raggiungere la vetta con una discreta dose di determinazione. Il suo debutto non solo lo ha aiutato a farsi un nome nella scena, ma ha dimostrato che il suo stile era nettamente superiore a quello della diretta concorrenza. Ora, dopo essere stato in Austria per ascoltare i consigli dei migliori allenatori in circolazione, è pronto a dimostrare al mondo di essere una vera superstar di FIFA.

Un viaggio indimenticabile

Il viaggio a Salisburgo ha rappresentato la sua prima volta in Europa e Yvng Savage non sapeva davvero cosa aspettarsi. Ha descritto il posto come una "città fantasma" rispetto al suo paese in Sud Africa, ed è riuscito a vedere la neve per la prima volta in 15 anni. "È stata un'esperienza diversa ma interessante" ha commentato.

A volte cambiare aria può fare tutta la differenza del mondo, e i pro della scena esport lo sanno bene dato che spesso viaggiano dall'altra parte del globo per partecipare ai tornei più prestigiosi. Yvng Savage ha scoperto un "ambiente lavorativo piacevole" che gli ha permesso di conoscere altri atleti esport di alto livello e allenatori molto preparati. Insomma, come ci ha detto lui stesso: "Un sacco di personalità davvero cool".

Quando si allena in casa, in Sud Africa, di solito gioca contro avversari al suo livello oppure giocatori che reputa più forti di lui per quasi 10 ore al giorno. Ma in Austria Yvng Savage non ha solo giocato a FIFA: è stato anche introdotto al concetto di preparazione mentale .

Essendo molto appassionato di gaming, non ha mai dato troppo peso alle estenuanti sessioni a cui si sottopone, ma dopo il suo viaggio in Austria ha ammesso che è pronto a cambiare il modo in cui si prepara ai tornei. "Spesso non pianifico di giocare per tutte quelle ore, semplicemente inizio una partita e rimango attaccato al gioco senza nemmeno accorgermene. Ora però voglio mettere in pratica quello che mi hanno insegnato qui, aggiungendo quindi l'allenamento mentale alla mia routine".

Thabo "Yvng Savage" Moloi © Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool

Uno degli esercizi che ha praticato in Austria consisteva nel colpire dei pulsanti luminosi non appena si accendevano, un dispositivo che serve a migliorare il tempo di reazione e viene utilizzato spesso anche dagli atleti di discipline più "fisiche". La reattività è un elemento molto importante negli esport e chi se ne rende conto riesce ad avere un vantaggio notevole sulla competizione.

Un altro aspetto importante è la resistenza, soprattutto quando si parla di eventi dal vivo. Gli allenatori austriaci hanno mostrato a Yvng Savage come evitare alcuni degli inconvenienti più frequenti tra gli atleti esport, come i dolori alla schiena causati dalle lunghe sessioni da seduti. Questo di riflesso lo aiuterà a mantenere la concentrazione più a lungo e arrivare lucido ai momenti più difficili.

È importante pensare sempre al futuro, ma vivere nel presente. Thabo 'Yvng Savage' Moloi

Gli esperti hanno anche spiegato come la salute fisica abbia un forte impatto sulle prestazioni mentali, soprattutto quando si deve affrontare una sconfitta importante. Yvng Savage adesso è determinato ad andare in palestra con regolarità partendo dalle basi: "Mi hanno consigliato di cominciare da 30 minuti di camminata, un esercizio semplice che mi porterà ad incorporare nella routine anche questo aspetto".

Un nuovo approccio all'allenamento

Dal viaggio in Austria il pro di FIFA si porta a casa anche una nuova visione sul mondo del gaming, una visione che integra nella quotidianità momenti all'aria aperta e diversi esercizi lontano dal controller. "A volte mi capitava di essere talmente rapito dal gioco da dimenticarmi di mangiare" ha ammesso. "Gli allenatori mi hanno aiutato a capire che è importante mantenermi in forma se voglio tenere alti i livelli di concentrazione e reattività".

L'allenamento di Yvng Savage lontano dal joypad © Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool

"Prima di questa esperienza non pensavo che l'allenamento mentale fosse così importante. Sapevo che in qualche modo influenzava la performance, ma non mi rendevo conto di quanto. Ora cercherò di prepararmi mentalmente per ogni genere di sfida".

Dopo aver compreso l'importanza dell'allenamento e dell'alimentazione , Yvng Savage spera di passare la sua conoscenza alla prossima generazione di giocatori. "Cercate sempre di portarvi dietro degli snack equilibrati, anche se non avete intenzione di fare un pasto completo. Inoltre, provate a rimanere sempre idratati con una borraccia sempre a portata di mano, la vostra concentrazione migliorerà sensibilmente".

Dopo aver appreso tutte queste importanti lezioni, il fenomeno di FIFA crede fermamente che affronterà le sue prossime sfide in maniera decisamente diversa. Cercherà di eliminare le distrazioni, metterà da parte il cellulare e rimarrà più concentrato sull'obiettivo finale. "Bisogna sempre migliorare in quello che si fa, soprattutto se si vuole raggiungere il potenziale che è nascosto dentro ogni giocatore".

Piani per il futuro

Yvng Savage non vede l'ora di scoprire cosa gli riserverà il prossimo anno. L'obiettivo ovviamente è quello di arrivare al mondiale di FIFA e competere contro i giocatori più forti della scena: "È il palcoscenico a cui tutti ambiscono, e sarà il mio unico obiettivo per i prossimi 12 mesi". Ma dopo aver riflettuto un attimo sulle lezioni imparate in Austria ha aggiunto: "È importante pensare sempre al futuro, ma vivere nel presente". Non sappiamo come andranno le prossime sfide per questa stella nascente di FIFA, ma siamo sicuri che sarà più concentrato e determinato che mai.